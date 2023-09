Egységben kell hirdetni az örömhírt – Böcskei László átadta a főpásztori megbízást a hitoktatóknak

Bevezetőjében Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő arra hívta fel a figyelmet: a néhány napja elkezdődött tanév új lehetőséget kínál arra, hogy még nagyobb reménységgel és buzgósággal tervezzenek, közösségben legyenek, segítsenek egymásnak, erősítsék az Egyház iránti hűségüket.

Böcskei László püspök kiemelte: egy ügyet képviselnek, hiszen a papság egyik küldetése a tanítói feladatok ellátása. Mindannyian az evangélium hirdetésében kell helytállniuk. Ez nemegyszer kihívást jelent, de tudniuk kell, hogy egy irányba tartanak. Ezért fontos, hogy a papok és a hitoktatók tartsák egymással a kapcsolatot, és egységben cselekedjenek.

A főpásztor arra biztatta a hitoktatásban tevékenykedőket, vegyék komolyan szolgálatukat. Rendszeresen találkozzanak; legyenek a lelki feltöltődést célzó kezdeményezéseik, de a tartalmas kikapcsolódásnak, a pihenésnek is engedjenek teret, melyek szép pillanatai lehetnek a tanúságtételnek. Amikor kilépnek a világ elé, ne önmagukat reklámozzák, hanem szakszerű munkát végezve legyenek élő jelei hitüknek.

A megyéspüspök köszönetet mondott a jelenlévőknek, hogy a vakációban is tettek annak érdekében, hogy ne szüneteljenek a foglalkozások: táborokat, lelkigyakorlatokat szerveztek. Magatartásukkal, személyes hozzáállásukkal észrevétlenül is tudnak hatni az emberek lelkiismeretére – hangsúlyozta a nagyváradi megyéspüspök. Arra buzdította a hitoktatókat, hogy a nehézségek ellenére is maradjanak optimisták, tartsanak össze, hogy senki se érezze magát magára hagyottnak.

Aranyszájú Szent János példája nyomán végül arra biztatta őket Böcskei László püspök, hogy legyenek mindig bölcs kimondói az igazságnak.

Ezt követően Benedek Ramóna hitoktató; Csiki Amanda, a püspökség munkatársa és Nemes István, a Romániai Franz Kett Pedagógiai Intézet vezetője ismertette az elkövetkezendő időszak programjait, képzéseit, a rendelkezésükre álló tankönyveket és a módszertani útmutatókat.

Forrás és fotó: Ciucur-Losonczi Antonius Facebook-oldala; Romkat.ro



Magyar Kurír