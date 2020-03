Együtt imádkoznak a hívek a rádió segítségével az Egri Főegyházmegyében

A járvány megszűnéséért, a betegekért és az egészségügyi dolgozókért imádkozunk. Imádkozunk még szeretett egyházmegyénkért és hazánkért is, hogy az Úr adjon erőt a megpróbáltatásban, vezessen minket igaz megtérésre, növelje hitünket és minél előbb szüntesse meg a fenyegető járványt – olvasható a közös imádságra buzdító érseki felhívásban.

Ternyák Csaba egri érsek március 17-én az Egri Érseki Papnevelő Intézetből közvetített imádság kezdetén a jelenlévőkhöz és a rádióhallgatókhoz szólva úgy fogalmazott: ezekben a napokban arra kényszerülünk, hogy a lakásainkba bezárkózzunk, nyomaszt bennünket a világjárvány fenyegetése, aggódunk szeretteinkért és saját magunkért.

Templomainkban a mai naptól szünetelnek a szentmisék, ájtatosságok és összejövetelek. Ebben a soha nem tapasztalt helyzetben magányosnak és árvának érezzük magunkat, hiányzik a közösség megerősítő támasza. Szeretnélek megvigasztalni benneteket: életünk és sorsunk Isten kezében van. Ezen megpróbáltatások között is van okunk, hogy hála töltse be szívünket, hiszen árvaságunk és magányunk érzésén is átragyog hitünk ereje, amelyet ajándékba kaptunk – mondta az érsek. – Eszünkbe jut, hogy milyen rossz lehet azoknak, akiknek az életéből ez hiányzik. Imádkozzunk értük, hogy ők is megkapják a hit ajándékát.

Amikor bajban vagyunk, mindenki tud imádkozni. Most mindannyian bajban vagyunk. Jézus szavai vigasztaljanak bennünket: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemen, ott vagyok közöttük. Jézus itt van közöttünk, amikor a Szent István Rádión keresztül egy hullámhosszra hangolódva fogalmazzuk meg dicsőítő, hálaadó, engesztelő és kérő imádságainkat – folytatta a főpásztor. – A rendszeres templomba járók számára különösen fájdalmas, hogy nélkülözniük kell a szentáldozás megerősítő kegyelmeit, az örök élet kenyerét. Az Úr azonban nem hagy magunkra bennünket, a gondviselésbe és az örök életbe vetett hitünket imádságaink és szentáldozás utáni vágyunk növeli.

Arra hívom a kedves rádióhallgatókat, hogy minden nap a szentmisékben, az Úrangyala és a rózsafüzér imádságban legyünk együtt a Szent István Rádió mellett, hogy fenntartsuk a lelki közösséget és egységet. Imádkozzunk, hogy az Úr segítsen meg bennünket ebben a próbatételben, adjon erőt a betegeknek, az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak, akik a közösségért, magyar népünkért fáradoznak. A győri Könnyező Szűzanya ünnepe van, Mária a mi nagyasszonyunk és patrónánk, kérjük közbenjárását! – zárta buzdítását Ternyák Csaba.

Ezt követően a jelenlévők közösen imádkozták a rózsafüzért.

Az Egri Főegyházmegye a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben rendelkezett arról, hogy a templomokat nem zárják be, de a nyilvános liturgiát szüneteltetik.

Az egyházmegye a közmédia által kínált közvetítések mellett a híveknek javasolja, hogy kövessék nyomon a Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhető tartalmakat, kapcsolódjanak be a szentmise, a déli Úrangyala és az esti rózsafüzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívják a figyelmet, hogy a rádió programjai interneten is elérhetők, akár okostelefonon is.

A megszokott rendtől eltérően a Szent István Rádió a reggeli 7 órás szentmise mellett 17 órakor is közvetít szentmisét, az Egri Érseki Papnevelő Intézetből.

A Szent István Rádió adása az interneten ITT érhető el.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

