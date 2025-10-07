Együtt kell cselekednünk – Az apostoli nuncius is részt vett a Váci Egyházmegye papi rekollekcióján

Michael W. Banach nuncius meghívását eredetileg a májusi rekollekcióra tervezte Marton Zsolt váci megyéspüspök, azt azonban Ferenc pápa halála miatt őszre kellett halasztani. A meghívás célja kettős volt: jobban megérteni a vatikáni állásfoglalásokat és reakciókat, valamint bemutatni a Váci Egyházmegyét az apostoli nunciusnak.

A reggeli szentségimádást és köszöntőket követően Michael W. Banach tartott előadást arról, XIV. Leó pápa milyen álláspontot képvisel a mai világot foglalkoztató legfontosabb kérdésekben. Ismertetője a pápa első nagy interjúja alapján hangzott el.

Az interjúból, ami teljes terjedelmében a szeptemberben megjelent León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI (XIV. Leó: Világpolgár és a 21. század misszionáriusa) című életrajzi kötetben található, részleteket olvashatnak magyar nyelven ITT és ITT.

A nuncius arról beszélt, XIV. Leó pápa nem naiv a Szentszék korlátozott beavatkozási jogkörét illetően, különösen háború esetén, és nem becsüli alá az Egyház súlyos pénzügyi nehézségeit vagy belső megosztottságát sem. Ellenszerként egy hiteles misszionáriusi szellemiséget kínál. „Nem látom fő feladatomnak a világ problémáinak megoldását, bár hiszem, hogy az Egyháznak van hangja, üzenete, amelyet továbbra is hirdetni, hangoztatni és hangosan kiáltani kell.”

Az interjú első témája a gázai palesztin lakosság, különösen a gyermekek drámai helyzete, akik az izraeli hadsereg Gáza városába történt bevonulásával a közelmúltban újabb kitelepítésre kényszerültek. Minderről a pápa így nyilatkozott: „Szörnyű látni a televízióban a képeket, reméljük, hogy valami megváltoztatja ezt a helyzetet. Természetesen, mint emberek és keresztények, nem válhatunk érzéketlenné, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül mindezt. Valamilyen módon továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, hogy változást érjünk el.”

Ukrajna kapcsán a pápa elsősorban az elmúlt hónapokban elhangzott felhívásokra emlékeztet, arra, hogy határozottan kijelentette: „az egyetlen válasz a béke. Az elmúlt években mindkét oldalon felesleges emberáldozatok történtek – ebben a konkrét konfliktusban, de más konfliktusokban is –, úgy gondolom, hogy az embereket valamilyen módon fel kell ébreszteni és ki kell mondani, hogy van más megoldás is a kérdés rendezésére.” Azzal a felajánlással kapcsolatban, melyet a Vatikán tett, miszerint kész közvetítő szerepet vállalni, amely magába foglalja az orosz-ukrán tárgyalások levezetésének lehetőségét is, XIV. Leó kiemeli, hogy „a háború kezdete óta a Szentszék nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy valóban semleges álláspontot tartson fenn.”

A szinodalitás témájával kapcsolatban Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez egy „cselekvési mód”, és az Egyházra vonatkozóan „azt jelenti, hogy minden tagjának van hangja és szerepe, amelyet imádság és elmélkedés révén tölt be”. Néhányan, tette hozzá, „emiatt fenyegetve érezték magukat”: „olykor a püspökök vagy a papok azt gondolhatják, hogy a »szinodalitás elveszi a hatalmamat«”, de „a szinodalitás nem ez, és talán az ő elképzelésük a hatalmukról kissé homályos, téves.” A szinodalitás „egy mód annak meghatározására, hogyan tudunk egyesülni és közösséget alkotni, és hogyan tudunk közösségre törekedni Egyházként, hogy az Egyház fő célja ne az intézményi hierarchia legyen, hanem inkább az »együtt vagyunk« érzése”, minden ember a saját hivatásában. Ez egy olyan cselekvési mód, „amely úgy gondolom, hogy sokat taníthat a mai világnak”, és „nem arról van szó, hogy megpróbáljuk az Egyházat egyfajta demokratikus kormányzattá alakítani, mert ha megnézzük a mai világ számos országát, a demokrácia nem feltétlenül jelent tökéletes megoldást mindenre. Inkább arról van szó, hogy tiszteljük és értsük meg az Egyházat és mondjuk: »Együtt kell cselekednünk«”.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban Leó pápa hangsúlyozta, továbbra is fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk az emberi méltóság elsődlegességére. „Már nagyon érdekelni kezdett ez a kérdés két évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápát először hívták meg a G7-ek bari találkozójára, hogy megvitassák ezt a témát. Az Egyház egyáltalán nem ellenzi a technológiai fejlődést, de ha elveszítjük a hit és a tudományos észszerűség közötti kapcsolatot, akkor a tudomány üres és hideg héjként marad, ami súlyos kárt fog okozni az az emberiségnek”. Az emberi méltóság „nagyon fontos kapcsolatban áll az elvégzett munkánkkal. Az a tény, hogy a nekünk ajándékozott képességeink révén termelhetünk, adhatunk valamit a világnak és megélhetést biztosíthatunk magunknak, része az önbecsülésnek, a családunk iránti tiszteletnek. Ezek közül az értékek közül néhány jelenleg veszélyben van, ezért az Egyháznak fel kell vetnie ezt a kérdést.”

A nuncius szerint az interjú során Leó pápa úgy jellemezte magát, mint akinek fő feladata, hogy az elveszett és magányos emberiség figyelmét Istenre és a mennyre irányítsa.

Előadását követően a nuncius a papok és diakónusok kérdéseire válaszolt, majd a Váci Egyházmegye bemutatására került sor.

Tanúságtevőként bemutatkozott Borbáth Gábor, aki 20 éve végez Szadán akolitusi szolgálatot és Huszár Attila csömöri diakónus. Laczkó Mihály monori plébános az új plébániai modelljüket ismertette, Tóth András, az egyházmegye spirituálisa papokat segítő munkájáról beszélt. A galgamácsai plébános, Torma Joel kórházlelkészi feladataiba nyújtott betekintést, Paszternák Tamás a szinodális szemléletet és a pasztorális feladatokat foglalta össze.

A rekollekciós találkozást Marton Zsolt püspök zárta, aki elmondta, hogy egy evangéliumi egységközösség létrehozása a célja, úgy, ahogy Ferenc pápa mondta magyarországi látogatása során. A nyájat vezetni kell, de terelni is, középen pedig igazgatni. Ebben a munkában vannak segítségére a paptestvérek.

A következő rekollekció témája a gyermekvédelem lesz.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír