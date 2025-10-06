Együtt a meghallgatás és kísérés szolgálatában – Szerzetesi köznevelési konferencia Esztergomban

Az eseményre a hazai szerzetesi fenntartású oktatási intézmények képviselői érkeztek azzal a céllal, hogy jógyakorlatokat osszanak meg egymással, és együtt keressék a válaszokat az iskolák előtt álló pedagógiai és lelkipásztori kihívásokra.

A program az esztergomi ferences gimnázium 2024-ben átadott új épületszárnyának bemutatásával kezdődött. A résztvevők megnézhették a tetőteraszt, az osztálytermeket, az ebédlőt, a tornacsarnokot és a konditermet is.

Szánthó Gellért igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a 250 fős fiúiskola épületegyüttese különleges módon kapcsolódik a tágabb közösséghez: a gimnáziumi épületrész mellett szociális otthon és szolgálati lakások is működnek, ahol kisgyermekes családok élnek. Így a diákok – mint fogalmazott Komáromi Előd testvér – „az élet kezdetétől a végéig látják a horizontot”, vagyis a mindennapjaikban találkoznak az emberi élet különböző szakaszaival.

A konferenciát Berhidai Piusz OFM tartományfőnök nyitotta meg azzal az imával, amelyet Assisi Szent Ferenc a San Damianó-i kereszt előtt mondott.

Köszöntőjében a ferences tartományfőnök a napi evangéliumra, Jézus és Natanael találkozására utalt, amelyben a mester és a tanítvány kapcsolatát állította a középpontba. A szerzetesi fenntartású intézmények mindig az evangélium kontextusában tekintenek küldetésükre; „céljuk Isten arcának keresése, és az, hogy másokat is bevonjanak ebbe a keresésbe” – hangsúlyozta Berhidai Piusz OFM.

A szakmai program első részében a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium képviselői mutatták be az intézmény „Együtt a kísérésben” programját. Szalai Gábor igazgató, Mikesy András igazgatóhelyettes és Fűzi Beatrix oktatási szakértő ismertették a kezdeményezés elméleti hátterét és gyakorlati megvalósítását, amely a tanár-diák beszélgetésekre épül. A diákokkal évente több alkalommal szervezett keretek között beszélgetnek az osztályfőnökök, hogy segítsék személyes céljaik megfogalmazását, és reális lépéseket kínáljanak megvalósításukhoz. Az évi mintegy 1400 beszélgetés komoly szervezést és tanári elköteleződést igényel, de a program a tapasztalatok szerint a tanulmányi és a személyes fejlődés szempontjából egyaránt eredményes.

Ezt követően Zsódi Viktor SchP, a piarista rend tartományfőnöke tartott előadást a piarista kísérési modellről. A program önkéntesek, öregdiákok és pedagógusok bevonására épül, képzéshez és szupervízióhoz kötve, és az a célja, hogy olyan nevelői környezet jöjjön létre, amely egyszerre nyitott a transzcendensre és a párbeszédre, s amelyben a fiatalok értékesnek érzik magukat.

A szerzetesi fenntartóknak nemcsak a diákokat, hanem a tanárokat és magát az intézményt is segíteniük kell. „Egy iskola akkor tölti be a küldetését, ha mindenki – diák, tanár, szülő, szerzetes – növekedni tud benne. A régi jelszavak helyett újra kell értelmeznünk a küldetésünket, meghallgatva a diákok és a nevelők igényeit” – fogalmazott a piarista tartományfőnök.

A délelőtt Szabó László SchP mentálhigiénés szakember előadásával folytatódott, aki a kísérés pedagógiai és pszichológiai hátterét elemezte. Kiemelte, hogy a kísérés során a tanár figyelme teljesen egyetlen diákra irányul, a diák pedig önmagára figyelhet. Ez fejleszti a tudatosságot és erősíti a felelősségérzetet a saját célok kitűzésében és megvalósításában. A kísérő ugyanakkor nem tanácsadó vagy terapeuta, hanem pedagógus, aki világos kompetenciahatárok között végzi munkáját.

A tanároknak meg kell tanulniuk többet hallgatni, kevesebbet beszélni, diszkréten kezelni a diákok által megosztott információkat, és megőrizni saját lelki egyensúlyukat is.

Máté-Tóth András valláskutató, teológus és egyetemi tanár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Valláspedagógiai Intézetének induló kutatási programját mutatta be, amely a szerzetesi fenntartású középiskolák helyzetét kívánja feltárni országos szinten. A vizsgálat diákok, szülők, tanárok és fenntartók szemszögéből elemzi majd az erősségeket, kihívásokat és elakadásokat.

A közös ebédet követően párhuzamosan kerekasztal-beszélgetések zajlottak.

Az első téma az alapítványi működés volt a köznevelési intézményekben. A beszélgetés résztvevői – Szili Attila, a ferences rendtartomány gazdasági vezetője; Koblencz Attila, a Szalézi Intézményfenntartó pedagógiai igazgatója; Barlay Bence, a Szent Imre Gimnázium igazgatója; Vukovári Viktor ügyvéd és Koblentz Attila, a Szalézi Intézményfenntartó pedagógiai igazgatója – az alapítványok szerepéről és működtetéséről osztották meg tapasztalataikat. Egyetértettek abban, hogy az alapítványok jól szervezve valódi értéket képviselnek, ugyanakkor működtetésük csak bizonyos bevételi szint fölött fenntartható. Szó esett arról is, hogy az alapítványi vagyon felhasználásában az intézmény, a fenntartó, a kuratórium és a szülők érdekei sokszor eltérhetnek, ami feszültségeket okozhat, a megfelelő kommunikáció és a partneri viszony kialakítása azonban segíthet ezek kezelésében.

A második kerekasztal-beszélgetés a TÉR program tapasztalataira fókuszált. Meghívott vendég volt Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Főapátság oktatási főigazgatója; Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója és Edöcsény Levente, a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese. A beszélgetésben a résztvevők saját intézményeik tapasztalatai alapján osztották meg, milyen előnyöket és kihívásokat látnak a TÉR bevezetésében, és hogyan tudják azt a szerzetesi iskolák küldetéséhez kapcsolni.

A konferencia spiritus rectora, Zsódi Viktor SchP összegzésként úgy fogalmazott: „A meghallgatás és kísérés szolgálata ma az egyik legfontosabb kihívás. Ahhoz, hogy a szerzetesi iskolák gyorsan reagáljanak az idők jeleire, szükség van a közös gondolkodásra és a felelősség megosztására.”

Mint mondta, a konferencia célja éppen az volt, hogy jógyakorlatokat osszanak meg, és együtt keressenek válaszokat a jövő kérdéseire.

Szöveg: Gál Emília

Fotó: Barlay Vince/PRMT

Forrás: Ferences Média

