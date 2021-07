Együtt ünnepelték a katolikusok és a reformátusok Sajóbábony templomának megújulását

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település római katolikus templomának felújítási munkálatai még 2019-ben kezdődtek el. A helyi katolikusokat az épület átadásáig a nagyobb számú református gyülekezet fogadta be, a református templomban tartották ez idő alatt a szentmiséket.

A templom felújítási terveinek és a pályázati anyagnak az előkészítése Lipcsák János volt plébániai kormányzó érdeme. A több mint 38 millió forintos állami, illetve főegyházmegyei támogatásból többek között megújult a templom tetőszerkezete, bádogozási munkálatokat végeztek, nyílászárókat cseréltek, megújult a templomtorony, sor került a homlokzatok vakolására, a falak külső és belső festésére, valamint burkolatokat cseréltek. Az épület új előtetőt is kapott.

A többségében reformátusok lakta Sajóbábonyban a kevés számú katolikus mellett a település vezetése is nagy várakozással tekintett az érseki látogatásra, és a főpásztor számára is ez volt az első alkalom, hogy a miskolci Mindszenti Plébánia filiáját meglátogatta.

A közös ünneplés során elhangzott, hogy mivel a református gyülekezet is jó szívvel fogadta Juhász Ferencet, a Miskolci Esperesi Kerület esperesét és a bábonyi katolikus híveket a saját templomában, az is természetes volt, hogy a megáldási ünnepségen is közösen vesz részt a két egyházközség, így a református felekezet tagjai is jelentős számban jelentek meg Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor kíséretében. A szentmisén és az azt követő ünnepségen a Mindszenti-templom (miskolci Szent Péter és Pál apostol-templom) kórusa énekelt.

Sajóbábony Miskolctól 13 kilométerre északra, a Bükk-vidéken, a Tardonai-dombság és a Sajó-medence találkozásánál helyezkedik el. Az Árpád-kori település egy 1325-ös oklevélben Babun néven szerepel. A lakosság nagy része a török hódoltság időszakában tért át a református hitre. A helyi egyedi védelem alatt álló 18. századi katolikus Szentháromság-templom az 1761-ben építeni kezdett református templom közvetlen szomszédságában áll.

