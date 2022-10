Együttműködés a Pázmány BTK és a Katolikus Szeretetszolgálat között a szociálisvezető-képzés terén

A dokumentumot Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja, illetve Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója írta alá.

A megállapodás célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. Ezzel a megállapodással a PPKE BTK és a Szeretetszolgálat előnyös feltételeket biztosít a szociális intézmények vezetőinek törvényben előírt kötelező továbbképzéseken való részvételéhez. Az együttműködés keretében a képzéshez az egyetem bocsátja rendelkezésre az oktatókat, míg a képzés helyszínét a Szeretetszolgálat biztosítja.

A képzések a Szeretetszolgálatnál és az általa fenntartott intézményekben dolgozó, szociálisvezető-képzésre vagy a megújító képzésre kötelezett munkatársak számára térítésmentesek.

„A Katolikus Szeretetszolgálat a Katolikus Egyház módszertani intézete, így sokrétű a kapcsolatunk a különféle egyházi fenntartású szociális intézményekkel. Nagyon sok képzett emberre van szükség, olyanokra, akik megfelelő lelkülettel és szaktudással is bírnak” – mondta az együttműködés aláírása alkalmával Vajda Norbert. Kiemelte a szakmai kapcsolattartás fontosságát is, hozzátéve: tervezik létrehozni a szociálisvezető-képzést elvégzők öregdiákfórumát is, hogy ezek a szakemberek képzés után is kapcsolatban maradhassanak egymással.

A PPKE BTK által a szakirányú továbbképzések között meghirdetett szociálisvezető-képzésen a ellátórendszer sokféle ágát képviselő szakemberek vesznek részt, így érkeznek intézményvezetői poszton dolgozók például idősotthonokból, gyermekvédelmi intézményekből, pszichiátriai otthonokból, illetve a szenvedélybeteg- és a hajléktalanellátás területéről is.

„Szociálisintézmény-vezetők számára törvényben előírt kötelező képzésről beszélünk, de a Pázmány BTK abban is érdekelt, hogy egyúttal értéket is közvetítsünk. Ezt pedig akkor tudjuk elérni, ha olyan készségeket, tudást adunk át, amire a munkaerőpiacnak szüksége van. Vagyis olyan szakemberek képzésére törekszünk, akik a megszerzett tudásukat rögtön tudják alkalmazni a munkaerőpiacon. Professzionális vezetőkre van szükség a szociális ellátórendszerben is, a Katolikus Szeretetszolgálat ehhez profi környezetet biztosít” – fogalmazott az eseményen Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja.

Forrás és fotó: PPKE BTK



