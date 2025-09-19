Együttműködési megállapodást írt alá a Görögkatolikus Metropólia és a Nemzeti Ifjúsági Tanács

Hazai – 2025. szeptember 19., péntek | 10:59
Szeptember 16-án írták alá a Görögkatolikus Metropólia és a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) között létrejött együttműködési megállapodást. A dokumentumot Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, valamint Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnöke és Kovács Tamás Bence, a NIT szociális, romaügyi és egyházi kapcsolatokért felelős elnökségi tagja látta el kézjegyével.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács egy 2012-ben alakult ernyőszervezet, amely magyarországi ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezetek érdekeit képviseli, képzésekkel és programokkal támogatja a fiatalok közéleti és közösségi részvételét, stratégiai partnerségben többek között a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, a Területfejlesztési Minisztériummal és a Tempus Közalapítvánnyal.

Az együttműködési megállapodás aláírásakor Kovács Péter elnök elmondta: kiemelt célként kezelik a fiatalokkal foglalkozó szervezetek mellett a nagyobb közösségek, így az egyházak megszólítását. Ezért is keresték meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház után a Görögkatolikus Metropóliát is.

A Görögkatolikus Metropólia a fiatalság mellett nagy hangsúlyt fektet a romákra, ami a NIT tevékenységében különösen fontos. „Ebben is szeretnénk, ha egymás segítségére lehetnénk a jövőben. A kormány 15 év után újítja meg a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáját, melynek megalkotásában mi is aktívan részt veszünk. Azt szeretnénk, hogy minél több fiatal hangja eljusson a stratégia megalkotásának folyamatába, ezért ősszel országjárásba kezdünk. Ebben az MKPK, az evangélikus és református egyház mellett szeretnénk, ha a Görögkatolikus Metropólia is segítségünkre lenne” – mondta Kovács Péter.

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír

