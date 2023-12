„Isten bizalma megrendítő” – Éjféli szentmisék egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

„Krisztus akkor születik meg bennünk ha ki tudunk lépni problémáink világából, ha észrevesszük a rászorulót és felismerjük, a világ nem körülöttünk forog” – mondta a karácsonyi éjféli szentmisében Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában.

A főpásztor szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy Lukács evangéliumából ismerjük meg legalaposabban Jézus születésének történetét, hiszen az evangélista, aki orvos és történész volt, alapos kutatómunka után írta le az eseményeket, a tér és idő koordinátái közé, ismert történelmi szereplőkhöz kapcsolva azokat.

„Ezt a történetet, akárhányszor ismételjük, nem lehet megunni, újra és újra meg akarjuk hallgatni, át akarjuk élni karácsony nagyszerű élményét. Azért jövünk el ilyen sokan karácsony éjszakáján a templomba, hogy másokkal együtt ismét megtaláljon bennünket az emberiség történelmének legszebb üzenete: Isten emberré lett, hogy megnyissa számunkra a felemelkedés útját. Arra kapunk ugyanis meghívást ma éjjel, hogy mi is Isten gyermekei legyünk” – fogalmazott az éjféli misén elmondott homíliában Ternyák Csaba.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Ha keresztények vagyunk, akkor nem csupán egy jámbor emberbarát filozófiát kell követnünk, hanem Jézus tanítása, élete, halála és feltámadása az örök mérce számunkra – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás szenteste, a budapesti Szent István-bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A szentmisén koncelebrált Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa.

„A Krisztusban közénk lépő Isten megmutatja nekünk a valóság teljességét: a Teremtőt együtt a teremtett világgal. Azt az Alkotót, aki annyira szeret minket, hogy osztozik szenvedésünkben és halálunkban is.

A karácsony ünnepe annak ujjongó megvallása, hogy a világ meghitt otthonunk, hogy végső soron a karácsonykor átélt szeretet és közösség a valóság lényegét tárja fel számunkra. Isten közösséget vállal velünk, családjába fogad minket.

Az utolsó szó pedig mindig a szereteté”

– fogalmazott a bíboros karácsony éjjelén a budapesti Szent István-bazilikában.

Győri Egyházmegye

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be szenteste az éjféli misét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, valamint Böcskei Győző székesegyházi plébános.

„Ugyan a jászolban csak egy szendergő csecsemőt látunk, de benne a világot teremtő Isten jött közénk. Így Isten embereket megszólító szeretetének egy olyan módját ismerhetjük meg Jézus születésében, amely belülről, a szívünk felől, az érzéseink világán keresztül akar meghódítani bennünket. A gyermek védtelensége, gondoskodást, szeretetet igénylő lénye képes legyőzni az ember ridegségét, távolságtartását, gőgjét és önteltségét” – mondta szentbeszédében Veres András, kiemelve:

Isten megalázta önmagát; emberré lett a mindenséget teremtő és fenntartó Isten, hogy minket kiszabadítson bűneink fogságából, és visszavezessen istengyermekségünk méltóságába.”

Hajdúdorogi Főegyházmegye

December 24-én 22 órakor Nagy Esti Zsolozsmát tartottak Lítiával és Utrenyével, majd éjféli Szent Liturgiát mutatott be Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek-metropolita Debrecenben, a Svetits Katolikus Gimnázium kápolnájában.

„Itt a templomban jól tudjuk, hogy Krisztus születését ünnepeljük. De azért ha szétnézünk a világban, akkor rájövünk, hogy nem mindenki tudja ezt. Sokan sajnos nem veszik figyelembe, hogy Jézus Urunk születését ünnepeljük, és pont róla feledkeznek meg.

Más nevet is szoktak adni a karácsonynak: a szeretet ünnepe. Igen. Akár ezt is mondhatjuk, hiszen Krisztus születésével, földre szállásával maga a szeretet szállt le a Földre. Arra a Földre, amelyből nagyon hiányzik a szeretet.

Amikor leszáll a földre Krisztus, rajta keresztül kezdjük megérteni, hogy milyen a szeretet.

Mondjuk azt is: a béke ünnepe. Valóban a béke szállt le a földre annak idején ebbe a szomorú világba. Milyen jó is lenne békében élni! A szörnyűséges háborúk teljesen kifordítják az embert mivoltából. Szinte már nem is lehet ráismerni arra, aki gyilkol vagy aki közömbösen saját hasznát nézi, hogy közben százezrek halnak meg. Vágyunk erre a békére, de magunk nem találnánk meg.

Az igazi békét Krisztus hozta.

Vannak, akik egyáltalán nem vesznek tudomást Krisztus békéjéről, a szeretet istenéről. A karácsony számukra egyszerűen az ajándékozás ünnepe. De ez is lehet helytálló. Hiszen Krisztus nekünk ajándékozta magát. Az Isten nekünk ajándékozta magát, és ez ajándékozásra késztette a bölcseket, a pásztorokat. Úgyhogy valóban nevezhetjük a karácsonyt az ajándékozás ünnepének.

Testvéreim, akármennyire próbálja az ember kiszorítani az Istent a karácsonyból, nem lehet. Mert Isten mindenütt jelen van. Főképp azért nem, mert Isten egészen közel van hozzánk. Jézus Krisztus, a földre szállt istenember.

Isten nekünk ajándékozta magát. Ez változtatja meg az életünket”

– tanított karácsony éjszakáján a metropolita.

Kaposvári Egyházmegye

Szenteste Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor prédikációjában a bizalomról, sebezhetőségről és Isten szeretetének gazdagságáról beszélt.

„Maga a szó, a Betlehem azt jelenti, hogy kenyér háza – mondta el homíliájában Varga László, hozzátéve: Jézus azt hirdeti János evangéliumában, hogy »Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért.« (Jn 6,51)

A kenyér házában, Betlehemben megszületik a mennyből alászállott élő kenyér. Még nem beszél, de már üzen, s az üzenet nagyon egyszerű: Isten szeretete megtestesült ott, Betlehemben. Emberré lett.

A végtelen, mindenható Isten, aki ezt az egész világot teremtette, beletestesül egy magzatba, egy piciny gyermekbe, s beletestesül mind a mai napig – ezen a szentmisén is –, egy pici ostyába. Mi az üzenet? Isten, a legnagyobb, a Mindenható, a világ teremtője kiüresíti magát és kicsinnyé lesz. Egy gyermektől, egy magzattól, egy csecsemőtől senkinek sem kell félnie, s egy ostyától és az ostyában jelenlévő Istentől sem kell félnie senkinek sem.

Azért maradhatott életben, mert rábízta magát Máriára és Józsefre. Egy csecsemő csak úgy marad életben, ha feltétel nélkül bízik a szüleiben.

Rábízza magát a szülők szeretetére, s ez a szeretet és bizalom élteti. Ezt teszi az Isten nemcsak Betlehemben, hanem a szentmisében is. A mindenható Isten beletestesül a kenyérbe, s rábízza magát az emberekre: szó szerint a kezükre adja magát.

Isten bizalma megrendítő, s ha megértjük ezt a szeretetet, akkor nem egyre nagyobbak akarunk lenni, hanem egyre kisebbek. Újra meg kell tanulnunk ebben a bizalmatlansággal, félelemmel teli világban bízni, ahogyan a gyermekek bíznak a szüleikben.

Meg kell tanulnunk újra bízni Istenben és rábízni magunkat az ő szeretetére.

Jézus arra tanít bennünket ott, Betlehemben és aztán minden ostyába való beletestesülésében, hogy ne féljünk sebezhetővé válni. Akik megértik Isten szeretetét, azoknak egyetlen biztonságuk lesz, az Isten irántuk való szeretete, s félelem nélkül képesek járni az útjukat ebben a világban” – biztatott Varga László püspök karácsony éjjel.

Pécsi Egyházmegye

Jézus születésének ünnepén, december 24-én este a pécsi székesegyházban a szertartást megelőzően a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma diákjainak előadásában gyergyói népi betlehemes játékot tekinthettek meg a hívek, majd az éjféli szentmisén Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora szentbeszédében személyes és közösségi életünk újrakezdése nagy lehetőségének nevezte karácsony ünnepét.

A pécsi püspök a betlehemi kép egyik fő üzenetéről, az Isten és ember találkozásának nagy titkáról elmélkedett, melyből kiindul és amelybe kapaszkodik reményünk, mert „ez a találkozás viszi tovább és határozza meg a sorsunkat”.

„A betlehemi éjszaka találkozásai nem a múlt történetei, itt és most történik, azért jöttünk ide mindnyájan, hogy találkozzunk Istennel, önmagunkkal, egymással, hogy ebből a találkozásból erőt és gazdagságot nyerve és Isten mélységes igazságára ráébredve tudjunk továbbmenni utunkon. (…)

Az ember csak belülről tud megváltozni, ezért karácsony éjszakájának a titka a belső találkozás, a belső változás. Engedjük, hogy megszólítson minket a betlehemi jászol, melynek hatására olyan szeretet ragyog fel a szívünkben, amely a szó jó értelmében soha nem fog békén hagyni minket, mert utána mindig erősíteni és gazdagítani akar majd.

A karácsony a tiszta újrakezdés Istentől jövő üzenete, melyben kitisztul a szívünk, a gondolataink. Ha személyes életünkben, családi életünkben, az Egyházban többet, szebbet és jobbat várunk, akkor annak most jött el az ideje. De ezt megvalósítani csak együtt, benne létezve lehetséges” – tanított Felföldi László püspök.

Szombathelyi Egyházmegye

Fekete Szabolcs Benedek püspök mutatta be a szombathelyi székesegyházban a karácsonyi éjféli szentmisét. Szentbeszédében felidézte a betlehemi körülményeket, és mindazt a viszontagságot, amit a jászol kényelmetlensége okozott.

„Mennyi minden dolog van, ami Jézust kiszorítja a mi életünkben a helyéről a középpontból! A jelenlévők érzik, sejtik, tudják hol van Jézusnak az Őt megillető helye? – tette fel a kérdést a püspök, utalva arra, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatott módon jött közénk, rászorult egy anyára, egy apára, az állatok leheletének melegére.

„Fel se tudjuk fogni, hogy milyen nagy kegyelem, hogy a megszentelt falak között lehetünk, hogy haza tudjuk vinni a templomból a szív békéjét és nyugalmát” – fogalmazott Fekete Szabolcs Benedek.

