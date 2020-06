Elbúcsúzott templomától a frankfurti magyar katolikus egyházközség

A koronavírus-járvány miatt ugyan még redukált létszámmal voltak jelen a magyar hívek, de a technika vívmányainak köszönhetően utólag a különböző csatornákon mindenki számára lehetővé tették a szentmisébe való bekapcsolódást.

Takáts István veszprémi érseki helynök fogadta el az egyházközség meghívását, hogy Wiesbadenben a tanév utolsó, a frankfurti Szent Rafael-templomban pedig egyenesen a legutolsó magyar szentmisét mutassa be. A magyar közösség ebben a templomban több mint tíz évet töltött el, és ahogy István atya is említette prédikációjában, otthonra lelt. Sajnos a két nyugdíjas pap, Takács Pál korábbi plébános és Wetzstein József klaretinus szerzetes idős koruk miatt nem lehettek jelen az ünnepen, de mindketten írtak pár kedves gondolatot a híveknek – ezeket a szentmise elején olvasták fel.

Takáts István nem volt ismeretlen a közösségnek, hiszen negyedik alkalommal látogatott el Frankfurtba: tartott már lelkigyakorlatot, és kétszer bérmált. Szentbeszéde elején, ahogy Tamási Áron az Ábel-trilógiában, István atya is feltette kérdést: miért is vagyunk a világon? Ahogy a főhős a regényben, úgy keressük erre mi is a választ földi életünkben.

Valahol otthon kell lennünk a világban. Ez a kérdés, távol a hazánktól, talán még még jobban érthető.

Közösségünk számára sok éven át ez a templom jelentette az otthont. A magyarságunk megélése mellett a hit vigasztalását is itt éltük meg. Fontos hálával gondolni erre az időszakra, amikor közösen vehettünk részt keresztelőkön, házasságkötéseken, elsőáldozásokon, bérmálásokon, szentségimádásokon és még megannyi hitbeli cselekményen – mutatott rá a szónok.

Még ha az előttünk álló időszak ismeretlen is, de annak tudatában kell lennünk, hogy Isten szeretete készíti elő ezt is. Tudnál-e egy napon át hit nélkül élni? – kérdezte István atya. – Tudnád-e megélni a nehézségeket, a bánatot, a fájdalmat, a gonoszságot anélkül, hogy tudnád, Isten szeretete mondja ki az utolsó szót az életünkben?

Németországban évente mintegy kétszáz templomot profanizálnak, némileg ez lesz a magyar közösségnek otthont adó templom sorsa is.

A templomokból természetesen akármi nem lehet, de a Szent Raphael-templom jövője ebből a szempontból is kivételes: ugyan lebontják, de más formában élni fog tovább, mégpedig a helyén épülő katolikus gimnázium kápolnájaként, ahová az üvegablakokat, az oltárt és az ambót beépítik, így tartva meg a folytonosságot régi és új között.

A frankfurti magyar katolikus közösség számára sem csak elmúlást jelenti a templom lebontása: augusztus elsejétől a szentmiséket, hittanokat, a bibliaköröket és a többi liturgikus és paraliturgikus tevékenységeket a Mária Szíve-templomban folytathatják, ahol új otthonra is találhatnak.

Forrás: frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség

Fotó: frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Wikimedia Commons

Magyar Kurír