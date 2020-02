Élen jár a fogyasztói tudatosságra nevelésben az edelényi görögkatolikus iskola

Az ünnepségen Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök „fényes napnak” nevezte az átadás napját az iskola életében.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy az iskola még túl is teljesített pályázat során, mivel a pályázati követelményben szereplő három kategórián túl többet is megjelöltek. Eddig is kiemelten foglalkoztak az internet és közösségi média felelős és biztonságos használatára neveléssel, a pénzügyi ismeretek megalapozásával, a fenntartható fogyasztás elterjesztésével, valamint élen járnak a helyi termelői piacok látogatása terén. Az intézmény a jövőben vállalta a reklámelemzés kategóriájának teljesítését is.

Az elismerő címet Barta József igazgató mellett a pályázat írója és a program koordinátora, Tomolya Beáta vette át.

Az ünnepségen adta át a helyettes államtitkár az iskola által kiírt „Fenntartható fejlődés, fogyasztói tudatosság” című rajzpályázat díjait is.

Az ünnepségről szóló bővebb beszámoló

Forrás és fotó: Fogyasztóvédelmi Portál; Miskolci Egyházmegye



