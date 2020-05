A pap szemével a járvány idején – Interjú Kiss György csákánydoroszlói plébánossal

– Hogyan fogadta a hírt, hogy határozatlan ideig a hívek részvétele nélkül kell bemutatni a szentmiséket?

– Ez év márciusában püspök atyáink fájdalmas, nagyon nehéz döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány miatt a nyilvános szentmisék határozatlan ideig szünetelnek. Nem volt könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de elfogadni sem, hiszen a plébániám területén, hála Istennek szép számmal jártak vasárnapi szentmisére az emberek. De a reánk bízottak iránti felelősség és engedelmesség miatt meg kellett hozni ezt a döntést, hiszen csoportosan könnyebben terjed el a vírus.

– Hogyan, miből lehet egy ilyen helyzetben erőt meríteni egy pap számára?

– Miből merít erőt egy lelkipásztor? Nemcsak ő, de minden hívő egyedül Jézus Krisztusból merít erőt. Egyházunk most a húsvéti időt ünnepli, Krisztus feltámadását. Ez a öröm hatja át Egyházunkat és annak minden tagját, ahogy a zsoltáros is mondja: „ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta”. Igen, ezekben a megrendítő hónapokban is ebből az örömből tudunk „táplálkozni”. Hiszen kihez is mennék?! Az örök élet igéi Jézusnál vannak. Ha mindig belőle merítünk erőt, ha vele osztjuk meg bánatunkat, aggodalmainkat, akkor könnyebben viseljük el az élet terheit.

– Önök is online közvetítésre álltak át. Korábban is megvolt ez a gyakorlat, vagy most, a kényszer szülte helyzetből igyekeztek a legjobbat kihozni?

– Mivel nép nélkül kell a szentmisét bemutatni, a technika adta lehetőségeket kihasználva, online közvetítjük a szentmiséket. Jómagam a Facebookon keresztül adok élő közvetítést, a hívek így tudnak bekapcsolódni a szertartásba.

Eddig is volt lehetőség erre: aki akarta, a nyilvános szentmisét online felületeken keresztül tudta követni. Így nemcsak a jelenlévők, hanem sokan mások is be tudtak kapcsolódni a szentmisékbe. A járvány idején azonban az élő közvetítés még inkább előtérbe kerül.

– Az online miseközvetítésekkel kapcsolatban milyenek a hívek visszajelzései?

– Egyre többen kapcsolódnak be a közös imádságunkba, a szentmisébe. Öröm látni a pozitív visszajelzéseket, hogy akár több mint ezren is nézték és részesei lehettek a szentmiseáldozatnak. Természetesen a személyes jelenlétet ez nem pótolja, de most így is érvényes számukra a mise. Hála az Úrnak, erdélyi, felvidéki kedves hívek, ismerősök is bekapcsolódnak az online szentmisébe.

Az interjú teljes terjedelemben a Martinus újság májusi számában olvasható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

