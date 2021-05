Elmenekülhetett volna – Ausztráliában Irene McCormack nővérre emlékeznek

Az evangéliumnak szentelt élete példája ma is hat a fiatalokra, harminc évvel 1991-es perui vértanúhalála után. A Pápai Missziós Társaságok ausztráliai nemzeti igazgatósága (Catholic Mission) nemrég megemlékezést szervezett Irene McCormack RSJ, a Szent József Nővérek rendje missziós nővére mártírhalálának évfordulója alkalmából.

Az eseményre meghívták a katolikus iskolák, egyetemek diákjait, hogy együtt gondolkodjanak arról, milyen szellemi örökséget hagyott Irene McCormack nővér az ausztrál egyházra. A South Perth-i Szent József-rendházban rendezett eseményen a szerzetesnővér életét meghatározó döntést állították a középpontba: Irene nővér azt választotta, hogy 25 év ausztráliai tanítás után a perui szegények közé megy – ahol a Sendero Luminoso maoista gerillaszervezet áldozata lett 52 esztendős korában.

Irene McCormack nővér, aki életét annak szentelte, hogy az írni-olvasni tudást és Isten szeretetét elvigye a szegényeknek és marginalizáltaknak, 1989-től a perui Andokban magasan fekvő Huasahuasi településen szolgált, a pueblo nép körében. Kezdetben a Caritastól érkező segélyszállítmányok szétosztását végezték nővértársával, később a szegény sorsú gyerekek tanulását segítette többek között könyvtár biztosításával.

Amikor a gerillák fogságba ejtették, fő vádjaik a következők voltak: „amerikai ételt” osztott (adományokat) és „amerikai eszméket” terjesztett (tankönyveket). A helyiek kiálltak mellette, próbálták védeni azzal is, hogy nem is amerikai, hanem ausztrál, de nem tudták elérni, hogy szabadon engedjék. Aznap estefelé az öt foglyot a főtér kövén hasra fektetve tarkón lőtték. Mivel a holttesteket nem vihették el, a hívek éjszaka ott virrasztottak gyertyákat gyújtva és imádkozva Irene nővér holtteste mellett. Huasahuasiban azóta is szentként tisztelik az ausztrál misszionárius nővért, és a rendjét is kérték, hogy tegyen lépéseket a kanonizálás érdekében. (Forrás: Wikipédia; Columban.org.au)