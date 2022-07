Életre szóló élmények és barátságok – Idén is szervezett gyermektábort a Katolikus Tábori Püspökség

Ahogy belépek a karmacsi tábor épületébe, vidám gyerekzsivaj fogad. Csocsóznak, kártyáznak, sarokba elbújva beszélgetnek, nevetgélnek, készülődnek a kirándulásra. Tele vannak élményekkel, mesélnek éjszakába nyúló beszélgetésekről, a reggeli tornáról, izomlázról, arról, hogy strandoltak a tábort vezető tábori lelkészekkel, katonákkal, honvédtisztjelöltekkel előző nap a Balatonban.

Tizennyolcadik alkalommal várják ilyen élményekkel, változatos programokkal a katonák, honvédségi alkalmazottak gyermekeit a HM Katolikus Tábori Püspökség nyári táborába. Az élmények, kikapcsolódás mellett évről évre arra is ügyelnek, hogy a fiatalok ismereteit is bővítsék.

Dombóvári Piroska őrnagy, a tábor szervezője elmondta: fontos céljuk, hogy ha a szülő nem tudja szolgálati elfoglaltságai miatt például múzeumba vinni a gyermekét, itt kapjon erre lehetőséget. Idén az első turnus résztvevői ellátogattak a keszthelyi Vadászati Múzeumba, a csingeri Bányászati Múzeumba, a zalaszántói Mézeskalács Múzeumba, valamint Csehimindszentre is, Mindszenty bíboros szülőházába. Ezen felül természetesen, amikor az idő engedte, strandoltak, túráztak, és egy élményparkba is elvitték a gyerekeket, felejthetetlen délutánt szerezve nekik.

A tábor másik fontos célja és küldetése, ahogy a neve is jelzi, a környezet- és természetvédelem. Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök kiemelte: „Minden élőlény fontos a teremtett világban, és ebből mi itt az egy hét alatt a városi környezetből érkező gyerekeknek valamit meg tudunk mutatni. A másik nagyon fontos eredmény, hogy a tizennyolc év alatt, amióta ez a tábor megy, sok-sok gyerek megismerkedett egymással, akik a mai napig is tartják a barátságot.”

Ezt erősítette meg az egyik táborozó, Szilágyi Kamilla is. „Harmadjára vagyok itt, minden nagyon jó, és a társaság miatt jövök évről évre. Vannak újak, velük is nagyon jó volt megismerkedni. A barátságok meg is maradnak, mert a következő táborig tartjuk egymással a kapcsolatot.”

A tábor egyik érdekessége, hogy a gyerekek nem vihetnek mobiltelefont. Bármilyen furán is hangzik, őket ez abszolút nem zavarja. Az egyik visszatérő táborozó, Pasztovszki Anna így mesélt erről: „A telefont azért veszik el, mert mostanában a gyerekek nagyon rákaptak a közösségi médiára, meg mindenféle játékra, és ezért nem tudnánk szociális kapcsolatokat kiépíteni az új emberekkel. Tehát ha a telefont otthon hagyjuk, akkor szabadabbak vagyunk, és szinte rá vagyunk utalva egymásra. Ha a telefonunkat elhozhatnánk, akkor mindenki azon chatelne, és mindenféle oldalt nézegetne. Szerintem sokkal fontosabb személyesen kapcsolatokat kiépíteni, minthogy az interneten böngésszünk bármit, vagy játsszunk felesleges dolgokat, amik még rontják a szemünket is.”

A tábor csütörtöki zárórendezvényére ellátogatott Vargha Tamás miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, aki beszédében a tábor három fő aspektusát hangsúlyozta ki. „Egyrészt a gyerekek érezzék jól magukat nyáron; segítsenek a szülőknek, hogy a szolgálati feladatok mellett szünidei programot biztosítanak a gyerekeknek; és van egy harmadik nagyon fontos, kimondott, kimondatlan célja ennek a tábornak: hogy ezek a gyerekek megismerkedjenek egészen fiatal korukban a katonai élettel, legalábbis egy kis szeletével, hogy milyen is katonának lenni.”

A püspökség idei tábora a második turnussal folytatódik július 17. és 22. között, ahol újabb 37 fiatal gazdagodhat életre szóló nyári élménnyel és barátsággal.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség



