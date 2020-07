Elhunyt Eőry Ajándok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat orvosa

Eőry Ajándok két és fél évtizeden át gyógyította a szeretetszolgálat háziorvosaként és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó orvosi rendelőjében a hajléktalan embereket. A kiszolgáltatott emberekért végzett szolgálatáért 2008-ban Batthyány-Strattmann László-díjjal kitüntetett orvos a szegényekért végzett munkájáról így fogalmazott:

„Azt mondhatnám, hogy mindenkiben Krisztust kell látni. Úgy gondolom, ő hozza elénk a szegényeket, hogy a segítés által magunk is fejlődjünk. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nem magamért teszem, hanem a szegényekért, miközben az én lelkem is gyarapodik.”

A csütörtök esti Széll Kálmán (akkori Moszkva) téren tartott rendeléseire a város távoli pontjairól is érkeztek nehéz sorsú páciensek, akiknek a vizsgálat után önkénteseivel meridián tornákat is tartott. Fülakupunktúrával enyhítette az alkoholbetegek elvonási tüneteit, a gyógyszerek és vitaminok mellé mindenkinek néhány gerezd fokhagymát is adott. Bár orvosként megtartotta a távolságot betegeivel, ha szükségesnek látta, nem utasította vissza, hogy egy páciense megölelje, még ha tudta is, hogy utána együtt mennek a fertőtlenítő fürdetőbe betegével.

Júniusban bekövetkezett szívinfarktusa után nem tudott teljesen felépülni, július 10-én éjjel visszaadta lelkét a Teremtőnek. Elkötelezettsége és a szegényekért végzett szolgálata felejthetetlen, halálával pótolhatatlan űrt hagy maga után. Dr. Eőry Ajándokot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját halottjának tekinti.

*

Eőry Ajándok 1946-ban született. Első diplomáját biológusként szerezte summa cum laude minősítéssel, szakdolgozatát az akupunktúrás pontok bőrelektromos ellenállásából írta. A kor egészségpolitikája nem nézte jó szemmel a „keleti kuruzslást”, így nem kapott állást a szakmájában.

1972-ben megnősült, majd megszülettek gyermekei.

A Nehézipari Minisztériumban helyezkedett el szoftverfejlesztőként, közben 1974-ben matematikus diplomát szerzett. 1981-ben megvédte a biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot.

1984-ben megalakította az első magyar akupunktúrás munkacsoportot, röviddel azután már alkalmazta és oktatta is a fülakupunktúrát. Meghívására 1988-ban kínai professzorok érkeztek Magyarországra, hogy szélesebb körben megismertessék az akupunktúrát és gyógyítsanak. Tevékenységüket már akkor a Magyar Tudományos Akadémia jóváhagyásával végezték.

1996-ban orvosi diplomát szerzett, 2003-ban háziorvosi szakvizsgát tett. Negyedéves orvostanhallgatóként először önkéntesként segítette a hajléktalanok orvosi ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, később folyamatosan ott dolgozott háziorvosként, majd önkéntes seniorként is évekig hozzájárult a hajléktalanok egészségügyi ellátásához.

Tevékenységét 2007-ben Batthány-Strattmann László-díjjal, majd 2013-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetésével ismerték el. 2016 óta az Egészségügyi Szakmai Kollégium Komplementer Medicina Tagozatának vezetője volt.

Hat gyermeke és tizenegy unokája született.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír