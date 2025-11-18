Elhunyt Galambos Iván kanonok, teológiai tanár

Lelki üdvéért november 28-án, pénteken 14 órakor a tótvázsonyi Szűz Mária Szent Neve plébániatemplomban mutatnak be engesztelő gyászmisét, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Galambos Iván Szombathelyen született 1932. március 26-án. Veszprémben szentelték pappá 1955. június 19-én.

Káplán volt Városlődön, Sümegen, Iszkázon, Nagykanizsán, Zalamerenyén, Somogysámsonban. Plébános volt Nemesviden 1969-től 1978-ig, majd Kőröshegyen 1978 és 1991 között, oldallagosan ellátva Bálványost; majd Gyulafirátóton 1991-től 2013-ig.

Püspöki tanácsosi címet kapott 1984-ben. 1990-től teológiai tanár volt a hitoktatói karon, Kaposváron, 1991-től a veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola teológia tanára volt.

1994-től tiszteletbeli kanonok volt. 2013-ban nyugalomba vonult. 2014-től a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tiszteletbeli tanára.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon neki jutalmat az Atyai ház örömében!

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír