Elhunyt Joseph Vadakkel M.C.B.S.

Csak a Jóisten tudja, hogy hány ezer embert mutat fel most belépőként a mennyország kapujában, akik a hitüket köszönhetik neki. A Hegyközi Karizmatikus Megújulás Mozgalom szervezésében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből is sokan találkoztak Vadakkel atyával a hétvégi lelkigyakorlatokon Fűzérradványban, Sátoraljaújhelyen, majd Nyíregyházán, és több alkalommal Debrecenbe is ellátogatott. Legutóbb május 25-én egy estét töltöttünk vele a debreceni Szent Anna-székesegyházban, ahol a püspöki szentmise után késő estébe nyúlóan tanított bennünket.

Vadakkel atya minden találkozásunkkor megkérdezte tőlünk, debreceniektől, hogy van-e már egész napos szentségimádás a városban, tettünk-e már valamit ezért. De válaszainkban csak kifogásainkat soroltuk, mígnem ez év hamvazószerdáján elkezdődött a székesegyház keresztelőkápolnájában a hétfőtől szombatig tartó egész napos szentségimádás. Májusban is azért jött el hozzánk, hogy továbbra is buzdítson bennünket és másokat is a szentségimádásra, amely – mint mondta – az ember legfontosabb tevékenysége kell hogy legyen.

Köszönjük Vadakkel atya! Szavaid most is erőt jelentenek nekünk, és ígérjük, hogy azokat tettekre is váltjuk. Debreceni látogatásodkor is Jézus elé ültettél bennünket: „Jézus az égre emelte a szemét és így imádkozott” (Jn 17,1). „Úgy kell kezdeni mindent, hogy felnézünk az égre, a mennyek országára. Mindenki azt szeretné, ha az élete virágba borulna és gyümölcsöt hozna. Szép példa erre a napraforgó, amely mindig a Nap felé fordul, és bő termést hoz.

Ugyanúgy nézi a napraforgó a napot, mint ahogyan mi nézzük az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust. Ha a napraforgó nem fordul a nap felé, akkor lekonyul a feje és elhal.

Ha mindennap kimentek a napra, elkezd változni a bőrötök színe, egyre sötétebb lesz. Hasonló módon elkezdünk átváltozni, megváltozik a szívünk, az értelmünk, az életünk, ha imában élünk és az Oltáriszentség imádásában napozunk. Ha valami hiányzik az életünkből, Isten megadja nekünk. Jézus, amikor csodákért, gyógyulásokért, jelekért fohászkodott, először felnézett az égre és imádkozott.

Jézushoz óriási tömeg érkezett (ld. Lk 9,10–17). Azért jöttek, mert tudták, hogy ő meggyógyítja őket. Arra vágyott, hogy táplálja az embereket, mert ő az élő kenyér. Az Oltáriszentségben az élő Jézussal találkozunk. A kenyérszaporításkor mielőtt a tanítványok kiosztották a kenyeret és a halat, Jézus azt kérte tőlük, hogy ültessék le az embereket. Ez egy nagyon fontos mozzanatra utal: Mielőtt kérünk, jóllaknánk, Jézus nekünk is azt mondja, hogy üljünk le elé, az Oltáriszentség elé. Ha csodát akartok látni, ha kérni akartok tőle, üljetek le elé. Ez egy nagyszerű üzenet a szentségimádásra. A kenyérszaporítás csodájánál több ezer ember leült az Oltáriszentség elé, és jóllaktak az emberek.

Ülj le Jézus elé, és megoldódik a problémád!

Gyógyulások, megoldások, csodák történnek. Van megoldás. Ma meghozhatsz egy fontos döntést az életedben, és mától kezdve nagy áldás árad rád és családodra. Egyszer egy héten tölts el egy órát Jézussal az Oltáriszentség előtt!”

Köszönjük Urunk, Vadakkel atyát! Hálát adunk, hogy bennünket is megajándékoztál az életével, szolgálatával!

Vadakkel atya élete a mennyország előjátéka volt. Mert: „mi más az életünk, mint előjátékok sorozata ahhoz az ismeretlen énekhez, amelynek első hangját a halál csendíti meg?” (Liszt Ferenc, Les Préludes, szimfonikus költemény)

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/Kovács Ágnes

Magyar Kurír