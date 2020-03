Elhunyt Kiszel Mihály címzetes prépost

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot március 27-én 10 órakor mutatják be a kistarcsai templomban, majd 11 órakor a kistarcsai temetőben (Kistarcsa, Erdei Ferenc utca) helyezik örök nyugalomra. Mindkét szertartást kizárólag családi körben végzik, de a Váci Egyházmegye Facebook-oldalán élőben közvetítik.

Kiszel Mihály 1945. március 9-én született Kistarcsán. 1968. április 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán-hitoktató volt Sándorfalván 1968–1969-ig, Kiskunfélegyháza-Óplébánián 1969–1975-ig, Cegléd-Óplébánián 1975–1981-ig, Lakitelken 1981–1984-ig. 1993-ban püspöki tanácsosi címet kapott. Plébánosként szolgált Cegléd-Óplébánián 1984 és 2004 között. Címzetes esperes lett 1984-ben, benemonostori címzetes prépost 1997-ben. Cegléd-abonyi kerületi esperes volt 1998 és 2004 között. 2002 és 2004 között Cegléd-Újplébánián volt plébános. Szentszéki bíróként tevékenykedett 1993–2013-ig. 2004–2018-ig Albertirsán szolgált plébánosként, 2008-tól Ceglédbercelen is plébániai kormányzó volt 2018-as nyugdíjba vonulásáig.

Kiszel Mihály a régi klasszikus értelemben vett papjaink közé tartozott. Gondosan végezte a lelkipásztori szolgálatot. Foglalkozott a fiatalokkal is. A gyerekeknek szép misztériumjátékokat rendezett. Nagy gonddal kezelte az egyházközségek anyagi javait. Szolgálati helyein a templomok gondozása is szívügye volt. Kitűnt az irodai szolgálat végzésében is. Mint nyugdíjas pap kisegítette paptársait.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

R.I.P.

