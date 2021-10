Elhunyt Kóczán M. Gabriella CJ nővér

„Akik igazságra tanítottak sokakat,

tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.”

(Dán 12,3)

Gabi nővér szerető családban nőtt fel. Édesapját korán elvesztette, édesanyjával és két testvérével mindig nagyon szoros kapcsolatot ápolt.

1995-ben matematika–fizika szakos tanárként lépett be a Congregatio Jesu szerzetesrendbe. A noviciátus után Egerben kezdett el tanítani.

Később Budapestre került, ahol gimnáziumban tanított és eljárt a nehéz sorsú fiatalok esti iskolájába is. A Budapesti Ward Mária Gimnáziumban és a Szent Margit Gimnáziumban is nagy munkabírással és gondossággal végezte feladatát. Betöltött igazgatóhelyettesi, tartományi titkári, tanácsosi posztot, illetve házfőnökként is szolgált.

2015-től 2020-ig az idős nővérekkel lakott Zugligetben.

Gabi nővér sokféle betegséggel, fizikai korláttal küzdött, de ezeken nagy akaraterővel felülemelkedve kihozta magából a legjobbat. Váratlan halálhírét megrendülten fogadta a rendi közösség.

2021. november 4-én 15 órakor a zugligeti Szent Család-templomban (1125 Budapest Szarvas Gábor utca 52.) engesztelő szentmisét mutatnak be érte.

A temetése előtti gyászmise 2021. november 5-én 13 órakor a soproni Szent Margit-plébániatemplomban (9400 Sopron, Szent Margit u. 4.); temetése 14 órakor a soproni Szent Mihály régi temetőben (Szent Mihály utca/Híd utca, bejárat a Szent Mihály utca felől) lesz.

Forrás és fotó: Congregatio Jesu

Magyar Kurír