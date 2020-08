Elhunyt Moldván Tibor görögkatolikus pap

Moldván Tibor 1976-ban született Kemecsén. Keresztes Szilárd püspök szentelte áldozópappá Máriapócson 2003-ban. 2003. és 2009. között Abodon volt helyettes lelkész, utána Szikszón szolgált parókusként.

Pacsai János, encsi parókus, kerületi esperes így búcsúzik paptársától.

Sokan szívesen megosztanánk találkozásaink történetét Tibor atyával, melyeknek van egy közös nevezője, mégpedig az az öröm, ahogyan az emberekhez fordult. „Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül, nem, inkább örömötökben szeretnénk közreműködni. (2Kor 1,24). (…)

A legegyszerűbb dolgokat mondta az embereknek, amiket talán sok más pap is mondott nekik. De itt Krisztus maga mondta ezeket a szavakat, abban a pillanatban mondta, amely a lélek számára a legalkalmasabb volt. Ő mondta ki és kísérte benső kegyelmével… És a lélek legbensőjében megrendült, megújult, csodálkozva kiáltotta: „Ez a pap mindent megértett, mert mindig örömet jelent a vele való találkozás!”. Ha kérdezték volna tőle: „Mit is értettél meg?”, ő akkor is egyszerűen mosolygott volna. Nem hiszem, hogy sok „látomása, sugallata” lett volna a lelkekre vonatkozóan, de mindig Krisztussal egyesülten élt és Krisztus szólt általa.

A Szent Liturgia vacsorája összekapcsol bennünket a nagy mennyei bankettal, ami Isten trónja körül zajlik. Az isteni Szent Liturgia túlmutat a téren és időn, egyesítve a hívek imádságát az Isten országának szentjeiével, az égi angyalokéval. Most már Te is ott dicsőíted az Istent, ahol az ember helye, örök helye van, vigyázol családodra és Isten népére.

A legszebb könnycseppünkkel búcsúzunk tőled, melyben ott rejtőzik Isten mosolya. Köszönünk mindent! Nyugodj békében!

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



Magyar Kurír