Elhunyt Németh Antal nyugalmazott plébános

Üdvösségéért a szentmiseáldozatot a kópházi kegytemplomban mutatják be ravatala mellett 2025. december 4-én, csütörtökön 14 órakor.

Ezt követően helyezik örök nyugalomra a helyi temetőben.

Németh Antal 1940. december 25-én született Sopronhorpácson. 1964. június 17-én szentelték pappá Győrben.

Szolgálatát szülőhelyén kezdte el 1964–1965 között segédlelkészként. Ugyancsak segédlelkészként működött 1965–1970-ig Fertőszentmiklóson, 1970–1971-ben Kónyban, 1971 és 1974 között Csepregen, 1974–1975-ig Ácson, valamint 1975–1977 között Halásziban.

1974-ben Undon volt plébániai adminisztrátor, majd Ászáron lett plébános 1977 és 1985 között. Plébánosként tevékenykedett 1985–1992-ig Szilen, majd 1992 és 2017 között Kópházán és Balfon. Mindeközben 1995 és 1998 között ellátta Fertőbozt, 1995–1999-ig Nagycenket.

1999-től 2022-es nyugállományba vonulásáig ellátta Harkát, valamint 2008-tól ugyancsak 2022-ig Fertőbozt is.

Kópházán és Balfon is 2022-ig szolgált, idős kora miatt 2017 után plébániai kormányzóként.

1985-től viselhette a tiszteletbeli esperes, 2020-tól a Soproni Társaskáptalan kanonokja címet.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Győri Egyházmegye

