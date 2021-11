Elhunyt Somlai József címzetes apát

Az elhunyt lelkipásztorért engesztelő szentmiseáldozatot mutatnak be december 6-án, 10 órakor a kistarcsai templomban, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Somlai József 1928. november 27-én született Budapesten. Pétery József váci püspök vette fel a kispapok sorába. 1954. június 20-án, Vácon szentelték pappá. Káplán, hitoktató volt Lőrinciben 1954-től 1956-ig, Turán 1956 és 1961 között, Hatvan-Belvárosban 1961–62-ben, a kecskeméti főplébánián 1962-től 1969-ig, az újpesti Egek Királynéja-főplébánián 1969–70-ben, a pesterzsébeti Szent Erzsébet-főplébánián 1970 és 1976 között. Plébánosként szolgált 1976-tól 1990-ig a rákoscsabai óplébánián, 1990 és 2009 között Kistarcsán. 1980-ban címzetes esperes lett, 2009-ben a Boldogságos Szent Szűzről, másként Szent Györgyről nevezett mogyoródi címzetes apát. 2009-ben vonult nyugdíjba.

Somlai József atya a kommunista időkben is a hitoktatás nagyon lelkes képviselője volt. Papi tevékenységének eredményeként ministránsai közül van, aki a papi hivatást választotta. Elsősorban lelkipásztori alkat volt. A templom is mindig szívügye volt. A kistarcsai új plébánia felépítése az ő nevéhez kötődik. A székesfehérvári papi otthonból is kijárt segíteni a paptársainak. Azt utóbbi években gyengesége, betegsége miatt ezt már nem tudta teljesíteni. Püspökei iránt mindig kiváló tisztelettel volt.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház örömében!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



