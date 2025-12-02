Elhunyt Udvardy Márton Gellért állandó diakónus

Hazai – 2025. december 2., kedd | 14:46
A Kaposvári Egyházmegye megrendülten, de Isten tökéletes terveiben bízva tudatja, hogy Udvardy Márton Gellért férj, édesapa, állandó diakónus, evangelizációs és életvédelmi munkatárs, egykori püspöki szertartó, plébániaszervező életének 48., állandó diakónusi szolgálatának 11. évében, 2025. december 1-jén a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban, szentségekkel megerősítve hazatért Teremtőjéhez.

„Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”
(Mk 16,15)

Udvardy Márton 1978. november 5-én született. 2015. június 21-én szentelték állandó diakónussá.

Temetése 2025. december 6-án, szombaton 11 órakor a kaposvári Nyugati temetőben lesz, majd 12 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért a kaposvári Szent Imre-templomban.

A család kéri, hogy ne vigyenek koszorút, hanem az erre szánt összeget fordítsák egy rászoruló család támogatására!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita

