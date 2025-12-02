Elhunyt Udvardy Márton Gellért állandó diakónus

„Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”
(Mk 16,15)
Udvardy Márton 1978. november 5-én született. 2015. június 21-én szentelték állandó diakónussá.
Temetése 2025. december 6-án, szombaton 11 órakor a kaposvári Nyugati temetőben lesz, majd 12 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért a kaposvári Szent Imre-templomban.
A család kéri, hogy ne vigyenek koszorút, hanem az erre szánt összeget fordítsák egy rászoruló család támogatására!
Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye
Kiemelt fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria