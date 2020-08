Elindult a szerzetesi iroda gyermekvédelmi honlapja

A gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének kérdése az utóbbi években előtérbe került az Egyházban. Több fórumon – konferenciák, műhelyek, képzések formájában – foglalkoznak egyházi személyek, munkatársak és szakértők a kérdéssel: mit jelent az Egyházban az emberi méltóság, milyen gazdag az Egyház tanítása ebben a témában, és hogyan jelenik meg ez a téma a mindennapok tevékenységeiben? Az elmúlt években a magyar egyházban is több kezdeményezés indult, amelyek révén egyházi és világi szervezetek kapcsolódtak be ebbe a párbeszédbe. Szerzetesi körben nagyon sok és gazdag gyermekvédelmi vonatkozású tevékenység és kezdeményezés működik már évek óta, ezekből a szerzetesi iroda is kiveszi a részét.

Ferenc pápa felhívását követve az MSZKI keretei között is elindult a gyermekvédelem, tágabban az emberi méltóság témájával foglalkozó közös gondolkodás.

2020 januárjától szerzetesek és szakemberek részvételével stratégiai tervezésbe kezdtek az iroda koordinálásában, e folyamat célja, hogy keressék azokat a súlypontokat az emberi méltóság, a gyermekek és sérülékeny felnőttek védelmének témájában, amelyek esetében a szerzetesi körben együttműködési, előrelépési lehetőségeket látunk.

A stratégiai tervezés mellett mintaprojektként a szerzetesi irodában olyan gyermekvédelmi fókuszú szolgáltatás kialakításán is dolgoznak, amellyel hosszú távon kínálhatnak segítséget a szerzetesrendeknek a gyermekvédelemmel kapcsolatos témákban.

A Gyermekvedelem.szerzetesek.hu honlap egyrészt helyet ad a szerzetesi gyermekvédelmi esetbejelentő felületnek; másrészt célja, hogy friss híreket és szakmai tartalmakat osszanak meg a szerzetesi körre vonatkozóan a gyermekvédelem és emberi méltóság témájában.

A Nemzetközi Női Szerzeteselöljárói Szövetség (UISG) több angol nyelvű webináriuma is elérhető a honlapon.

Az MSZKI gyermekvédelmi tevékenységét a Renovabis támogatja.

Forrás: Rudan Mária/MSZKI

Fotó: MSZKI

Magyar Kurír