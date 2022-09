Elindult az első gimnáziumi osztály a székesfehérvári Szent Imre-iskolában

Ugrits Tamás pasztorális helynök, iskolabiztos a szentmise kezdetén köszönetét fejezte ki a főpásztornak az iskola iránti kiemelt figyelméért, amelynek eredményképpen teljesen megújulhatott és korszerűvé vált az intézmény. De nemcsak küllemében változhatott meg, hanem az oktatási paletta is kibővült idén a gimnáziumi évfolyamokkal. „Elindul a gimnáziumi oktatás, és ez emeli és elmélyíti azt a nevelési és oktatási munkát, amit ebben az intézményben eddig is végeztünk. Nagy öröm ez számunkra, és érezzük, hogy ezzel válik teljessé nevelői, oktatói tevékenységünk, hiszen az óvodától kezdve egészen az érettségiig el tudjuk kísérni nemcsak a tanulóinkat, hanem a családokat is. Hiszen rájuk is számítunk, velük együtt próbáljuk ezt a küldetésünket, szolgálatunkat teljesíteni.”

Beszédében Spányi Antal püspök külön szólt a szülőkhöz, a pedagógusokhoz, majd a diákokhoz is – kiemelten az elsős és a kilencedikes tanulókhoz, kérve hogy a Szentlélek erejében, felelősséggel és bizalommal tekintsenek a következő iskolaévre.

„Sokan érzitek, hogy ma valami új kezdődik, és amikor valami újat kezd az ember, van benne remény is, meg van benne szorongás is. Így van ezzel az iskolásgyerek, és így van ezzel a fiatal és a felnőtt is. Ha nem így lenne, akkor talán valamit nem is tudnánk jól csinálni. Amit tennünk kell, azt azonban fel kell ismerni, és vállalni kell. A keresztény ember tudja, hogy a feladatait Istentől kapja, amiben helyt kell állnia, nemcsak a pedagógusoknak, hanem minden gyereknek, minden családnak, szülőnek.”

A szentmise végén Csák Lajos igazgatóm összegezve az elmúlt évek kiemelkedő eredményeit, az új tanév kezdetén örömmel szólt a gimnáziumi oktatás elindulásáról, amely nagy elismerést jelent az iskolának a szülőktől. A pedagógusok nagy várakozással fogadják az új tanulókat, és remélik, hogy ők is megkedvelik majd a Szent Imre-iskolát, ahogy a régóta idejáró diákok is szeretnek szentimrések lenni.

„Azt hittük, hogy az építkezés és a Covid-járvány után már nem lesz annyi munkánk, de nem így lett, hiszen megalkottuk a pedagógiai programunkat, és abban elhatároztuk – a megyéspüspökkel egyeztetve – a gimnáziumi alapfeladat elvállalását. Elindult két osztályunk, és minden reményünk beteljesedett. Nagy izgalommal, várjuk hogyan fog majd sikerülni ez a tanév. Úgy érzem, az egész tantestületet áthatja a felelősség, amit ma példaként szeretnénk a gimnazistáink elé állítani, hogy aztán ők ezt a példát állítsák az általános iskolások elé. Ez a mi nevelési feladatunk: hogy a nagyobbak mindig jó példát mutassanak a kisebbeknek.”

Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy az iskolában ettől az évtől dolgozik majd iskolapszichológus is, aki a gyermekeket érintő kérdésekben együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, a szülőkkel és más segítő szakemberekkel is.

Spányi Antal püspök végül azt kívánta, hogy a Szentlélek tegye eredményessé a pedagógusok munkáját, irányítsa a szülőket, hogy jó kereszténnyé neveljék gyermekeiket, és segítse a diákokat nemcsak helytállni a mindennapi munkában, hanem abban is, hogy örömet találjanak a tanulásban.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kis László

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír