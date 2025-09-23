Elindult Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye podcastcsatornája

A beszélgetésben visszatekintenek az elmúlt évtized legfontosabb eseményeire, közösségi és lelkipásztori mérföldköveire, valamint arra, hogyan formálta mindezt a hit és a közösség ereje.

A rendszeresen közzétett podcastokban bemutatják majd az egyházmegye életét, történéseit, a stúdióba érkező vendégekkel beszélik majd meg a különböző témákat.

A 10 év az egyházmegye élén – beszélgetés Palánki Ferenc püspök atyával című első podcast ITT nézhető és hallgatható meg.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír