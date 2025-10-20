Elindult a passiójáték-szervező képzés Vácon

A passiószervező képzésre összesen 18 fő jelentkezett 9 váci egyházmegyei plébániáról, és volt két „vendéghallgató” az esztergom-budapesti főegyházmegyéből is. Az intenzív egésznapos képzést Meskó Zsolt rendező és asszisztens munkatársa, Gábor Mónika tartották a váci Althann vendégházban.

A résztvevőket számos gyakorlati tanáccsal látták el a budapesti Pasaréti ferences templomban tíz éven át megvalósított passiójáték szervezési és rendezői tapasztalatai alapján. Útmutatást adtak a szereplők kiválasztásához, toborzásához; átvették, mi legyen a menete egy-egy próbának; milyen típusú próbákat kell tartani ahhoz, hogy minden szereplő el tudja sajátítani a saját színpadi mozgását és megtalálja helyét a játékban.

Meskó Zsolt néhány egyszerű jelenet beállításán keresztül azt is megmutatta, hogyan születik meg egy-egy mozdulatból vagy tekintetből az az üzenet a színpadon, amely megérinti a közönséget és amelyek segítenek lelki élménnyé alakítani a misztériumjátékot a néző számára. Bátorított mindenkit, hogy – bár nagy vállalásnak tűnik a szervezés – olyan közösségszervező ereje van, ami már az előkészítési folyamatban, de utána később is nagyon komoly megtartó erőt jelenthet a plébániai közösség számára. Tapasztalatok alapján ebben azok is megtalálják majd a helyüket, akik nem szívesen lépnek színpadra, sőt olyanokat is meg lehet szólítani, akik távolabb állnak az Egyháztól, de jó szándékú, segítőkész emberek – mert a megvalósításhoz többféle talentumra szükség lehet: kell „megoldó ember”, jelmezes, kellékes, öltöztető, de az is nagy segítség, ha valaki a hosszabb próbák idejére biztosítani tudja az agapét. A végeredmény néhány hetes próbasorozatot követően egy látványos, ugyanakkor elmélkedéssel felérő bemutató lehet.

A rendező a Bethlen Gábor Alap támogatásával idén összesen öt magyarországi és négy határon túli egyházmegyében tart hasonló képzéseket azzal a céllal, hogy 2026 tavaszán a résztvevők a saját egyházközségükben, templomukban megrendezhessenek egy passiójátékot, amelyhez a forgatókönyvet, a zenei alapot és a jelmezeket is tudják számukra biztosítani.

Vácon a második képzési napot november 29-én tartják. Érdeklődni Gáborné Haáz Andrea szervezőnél lehet, a sajto@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

