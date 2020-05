Elindultak a Nyíregyházi Egyházmegye podcastcsatornái

A Nyíregyházi Egyházmegye csatornáján elsősorban prédikációkat, elmélkedéseket, előadásokat találhatnak a lelki táplálékot keresők. A Pannónia Kávéház kötetlenebb, kávéházi stílusú beszélgetéseket, gondolatokat kínál Isten és ember, ember és ember, Egyház és világ kapcsolatáról; mindarról, ami összeköt minket.

De mi is az a podcast?

Sokaknak talán idegenül cseng a kifejezés, Magyarországon talán kevésbé elterjedt dologról van szó, bár napjainkban igazi forradalmát éli a nem is olyan új technológia. A podcastok a hordozható zenelejátszók egyre szélesebb körű elterjedésével váltak népszerűvé, neve is ehhez köthető, az „iPod” és a „broadcast” (jelentése: közvetít, sugároz) szavak összeolvadásából keletkezett – nevével ellentétben azonban nem alapfeltétele egy iPod vagy valamilyen hordozható lejátszó eszköz megléte (viszont jó, ha van, mert a lényege azért ebben áll).

A podcast leginkább egy rádióműsorhoz hasonlítható, rendszeresen jelentkező epizódokkal. Azonban azzal ellentétben nem az éteren keresztül, hanem online, az interneten. Akkor hallgathatod, amikor kedved van hozzá, csendes magányban, vezetés, főzés vagy futás közben. Bizonyos esetekben (Apple-nél a beállításoknál, Spotifynál előfizetés esetén) akár internetkapcsolat nélkül, offline is.

Hogyan hallgathatom?

Minden podcastepizód közvetlenül elérhető lesz az egyházmegye honlapján. Ehhez azonban rendszeresen fel kell majd keresni a weboldalukat, és figyelni kell, mikor jelenik meg újabb hangzó anyag. Viszont van egy egyszerűbb változat is, amivel még folyamatosan értesülhetsz is a friss epizódokról.

A honlapon találsz majd egy linket, gombot – így ebben a cikkben is – amire rákattintva eléred a népszerű, általad preferált podcastszolgáltatókat, ahol nemcsak egy helyen megtalálod az összes elérhető anyagukat, hanem „bekövetheted” őket, azaz feliratkozhatsz a műsorukra – s ettől kezdve a telefonod figyelmeztet, ha új epizód érkezett.

Ha mégse tennéd ezt meg rögtön, akkor az alkalmazásokon belül is bármikor rákereshetsz a Nyíregyházi Egyházmegyére vagy a Pannónia Kávéházra, vagy pedig ha ismered az epizódok címét, akkor azokra is közvetlenül – s ekkor is bekövetheted őket, ha eddig még nem tetted volna meg.

Van vagy nincs? Hogyan?

Ha még nincs podcastalkalmazásod, akkor szerezz be feltétlenül egyet. Bár lehet, hogy van is már a telefonodon, csak eddig nem tudtál róla.

Apple

Az Apple termékein például alapból telepítve van egy podcastlejátszó, amit elég egyértelműen Apple Podcastsnak neveznek. A részletes beállítás magyarul is elérhető itt. De létezik a fizetős, Overcast applikáció is. (Az Apple szolgáltatások regisztrációja folyamatban van.)

Android

Egyszerű megoldás a Google saját, Google Podcasts névre keresztelt alkalmazását használni. A másik könnyed megoldás a Spotify használata, amin nem csupán zenéket, hanem podcastokat is hallgathatunk.

PC, Mac és RSS

A podcastokat asztali gépünkön, laptopunkon is hallgathatjuk, PC-n (asztali gépen) egy erre a célra telepített programmal, míg Macen akár az Apple Podcasts alkalmazással.

Minden podcastnak van egy RSS-címe is. Ezt nem szükséges ismernünk minden esetben, a korábban ismertetett appok esetében enélkül is hallgathatjuk az epizódokat. Azonban akadnak lejátszók, amiknél az RSS birtokában tudjuk „behúzni” a kívánt podcastot.

Ez még csak a kezdet



A podcastcsatornák indítása az egyházmegye régi terve volt, azonban nem állnak meg itt. További újításokat is terveznek, többek között a hangzó anyagok és a népszerű streamelő szolgáltatások területén is – erről napokon belül egy újabb cikkben számolnak be.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír