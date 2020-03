Eljött az idő! – Ismerkedés vírusmentes övezetben a párKatton

Megrendülten hallgatjuk a híradásokat és szemléljük a kihalt városokat, utcákat. Rendkívüli napokat élünk most, ami egyrészről a bezárkózás, másrészről a kinyílás ideje is. Sokaknál most érik elhatározássá az eddig csak óhajként megfogalmazódott gondolat, hogy kinyújtják virtuális kezüket – mert most másként nem lehet – a világhálón jövendőbeli házastársuk felé.

Arra számítunk, hogy jelentősen megnövekszik a párKatt.hu-ra regisztrálók száma; nekik szeretnénk a mostani, március végéig tartó akciónkkal segíteni. Mert Isten mindent a javunkra fordíthat.

A párKatt.hu katolikus társkereső plusz egy hónap tagságot ad ajándékba minden jelenlegi és valaha volt tagjának, illetve a most csatlakozni vágyók a háromhavi tagságot a szokásos 4500 Ft helyett most 2000 Ft-ért megválthatják.

Mi így tudjuk segíteni a nehéz időkben is találkozni vágyókat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A párKatt elérhető a honlapon, illetve a Facebookon keresztül. Írások, videók, hanganyagok ITT találhatók.

