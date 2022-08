Elkezdődött a Caritas Junior és Young csoportok szervezése a Veszprémi Főegyházmegyében

A képzést az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója, Árvai Ferenc tartotta, aki tíz évvel ezelőtt álmodta meg a Katolikus Karitászon belüli ifjúsági mozgalmat, majd saját egyházmegyéjében létre is hozta. A program népszerűségét mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy határainkon túl is gyümölcsözően működnek már csoportok, például olyan felvidéki iskolákban, plébániai közösségekben is, ahol már nem beszélik a magyar nyelvet.

A Caritas Junior és Young a Katolikus Karitász evangéliumi alapokra épülő gyermek- és ifjúsági mozgalma; jellemformáló és közösségteremtő erő, karitatív céllal. Korosztályok szerint játékos, szórakoztató, jellemnevelő programokat és faladatokat szerveznek a gyerekeknek és fiataloknak, akik rendszeres csoportéletet élve, közösséggé formálódva teszik a jót és vesznek részt a foglalkozásokon.

Szeptemberben, az iskola elindulása után a pedagógusok és a gyerekek bevonásával folytatódnak a képzések.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Egri Főegyházmegyei Karitász Központ

Magyar Kurír