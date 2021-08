Elkezdődött a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásainak átadása országszerte

Augusztus 25-én Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a Baranya megyei Drávaiványiban harmincöt elsős diáknak adta át az iskolatáskákat. Écsy Gábor elmondta: A Katolikus Karitász országszerte 16 egyházmegye 800 településén támogat családokat ezekben a napokban. Az eddig beérkezett támogatásokból a karitászcsoportok és az egyházmegyei központok előkészítik a csomagokat, a vásárlási utalványokat, és a munkatársak személyesen adják át azokat a családoknak.

Hozzátette: Itt, Drávaiványiban a közelmúltban a jég is komoly károkat okozott. „Szeretnénk a figyelmet azoknak a támogatására irányítani, akiknek megsérültek a házaik, vagy ahol családfők vesztették el munkájukat, esetleg sok gyermek számára kell előteremtenie a szülőknek az iskolához szükséges eszközöket.”

A Katolikus Karitász augusztus elején indított segélyprogramja keretében idén mintegy tízezer gyermek számára terveznek segítséget nyújtani. A segélyszervezet önkéntesei folyamatosan állítják össze a tanszercsomagokat, az iskolatáskákat és beiskolázási utalványokat. Szeretnék a munkát a tanév első hónapjaiban is folytatni, a családok mellett állni ezekben a nem könnyű napokban.

A segélyszervezet az Ormánság 38 hátrányos helyzetű településén igyekszik segítséget nyújtani a rászoruló embereknek, négy Jelenlét Ponton is az egész tanévben igyekeznek a családok mellett állni. Boros Julianna, a „Végtelen lehetőség” program szakmai vezetője elmondta: „Tudjuk, hogy sok családnak jelent komoly anyagi megterhelést a tanévkezdés. Tudjuk, hogy sok olyan gyermek él itt, aki valamiben különlegesen tehetséges, és a mi feladatunk is, hogy támogassuk ezeknek a talentumoknak a kibontakozását. „A most átadásra kerülő utalványok és iskolatáskák mellé mindennapi jelenlétünket, munkánkat és személyes szeretetünket is igyekszünk adományként adni az itt élő gyermekeknek.”

Augusztus 25-én hét Drávaivány környéki, „Felzárkózó település” programban részt vevő település első osztályt kezdő diákjai kaptak iskolatáskákat. A következő napokban pedig a Karitász munkatársai a térség további 13 településén 128 rászoruló gyermekhez juttatnak el iskolatáskát, valamint vásárlási utalványokat.

A segélyprogramhoz szeptember 15-ig lehet még csatlakozni: • A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent) • On-line adományozással a Katolikus Karitász honlapján keresztül • A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat

„iskolakezdés” megnevezéssel

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír