Elkezdődött a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség jubileumi rendezvénysorozata

Az egyházmegyei ifjúságpasztorációs feladatokat – jelenleg hat régióban – a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség koordinálja. A lelkészség munkáját a folyókról MenteMissziónak nevezik.

A lelkészség több évfordulót is ünnepel 2022-ben: 35 évvel ezelőtt szerveződött először regionális ifjúsági tábor a Tápió mentén; 30 éve alakult meg a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség; 25 éve tart táborokat az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség; 20 éves az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség; 15 éve alakult meg a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, egyúttal ekkor indult újra a Dél-Dunamenti és Galgamenti Nagyboldogasszony Közösség; 10 éve indult útjára a VIFI, a Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány, és 10 éves fennállását ünnepli idén a fiatalok Mente-Média-Missziója, továbbá a Kovászoló képzés is.

A jubileumi programsorozatot Marton Zsolt püspök nyitotta meg jelképesen egy nemzeti színű szalag átvágásával. Köszöntőjében felidézte saját, meghatározó emlékeit, amelyeket az ifjúsági közösségek programjain szerzett részben fiatal táborozóként, részben már kispapként.

Farkas László atya, aki 15 évvel ezelőtt az ifjúsági lelkészség alapításakor volt az egyházmegyei ifjúságpasztoráció felelőse, hálával idézte fel a közös élményeket a fiatalokkal, látva, hogy akik részt vettek ebben a munkában, azok megőrizték a barátságokat, sokszor házastársat is találtak maguknak a közösségben, és az Egyház elkötelezett tagjai maradtak.

Ugyanakkor rámutatott: „A kereszténységet egy generáció választja el a kihalástól: a tiétek!” Azt a tanácsot adta a fiataloknak, hogy soha ne féljenek átadni magukat Istennek, mert biztosak lehetnek benne, hogy Ő mindig meghálálja majd nagylelkűségüket. A mai fiatal generáció tagjai is képesek reményt és életet adni az utánuk érkezőknek.

Bezák Tamás atya, a jelenlegi ifjúsági lelkész ünneplésre hívott: „Ünnepeljük azt, ami mögöttünk van és azt is, ami előttünk, hiszen misszió vár ránk! Ha azt akarjuk mindig, amit Isten akar, boldogság vár ránk ezen az úton.”

A közös vacsora és jubileumi torta felvágását követően az egyes régiók programjait, tábori emlékeit bemutató videó-összeállítást néztek meg a résztvevők.

Majd a Szentháromság-templomban rövid szentségimádást követően Marton Zsolt püspök vezetésével felajánlották az ifjúsági lelkészséget Mária és Jézus Szentséges Szívének, és kérték Nagyboldogasszonyról elnevezett közösségeik számára továbbra is a mennyei Atya áldását.

Az estet közös játék, filmnézés, sportprogram, teaházi beszélgetés zárta. A jubileumi esten több mint százan voltak. Volt, aki már családosként volt jelen a programon kisgyermekével; a hétvégi összrégiós találkozón körülbelül nyolcvan fiatal vett részt.

*

Az év további programjaira várják az önkénteseiket és az érdeklődőket az egyházmegyéből és az ország többi részéből is. Június 10-én Monoron PontNeked címmel 14-19 éves, legalább hittanra járó, vallási érdeklődéssel már rendelkező fiataloknak lesz találkozó. Szeptemberen országos ifjúsági konferenciát szerveznek Vácon, amelyen a regionális ifjúságpasztoráció szellemében megvalósuló jó gyakorlatokat mutatnak be, valamint közös jövőkeresésre várják a résztvevőket. Ezen kívül tartanak majd egyházmegyei szintű lelkigyakorlatot az önkénteseknek, és természetesen lesznek a nyári táborok is.

A lelkészség történetéről és a MenteMisszióról bővebben ITT és ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



Magyar Kurír