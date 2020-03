Elkezdődtek a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont kivitelezési munkálatai Zalaegerszegen

A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekt zászlóshajója a Mindszenty József bíboros, hercegprímás fordulatos életét bemutató interaktív látogatóközpontnak otthont adó komplexum, a Mindszentyneum kialakítása, amely zöldmezős beruházásként egy nívós épületben, a Göcseji Múzeum épületének közvetlen szomszédságában valósul meg. A kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel a kivitelezési munkálatok megkezdését jelző ünnepélyes alapkőletétel elmaradt, de a beruházás már zajlik.

Mindszenty Zalaegerszegen töltött évei alatt jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez, elsősorban kulturális és szociális szempontból. Hogy az egykori plébános emlékét megőrizzék, a megyeszékhely több műemlék épülete is megújulhat, a település színvonalas turisztikai szolgáltatásokkal gazdagodik, sőt vendégbarát szolgáltató egységeket is kialakítanak. A cél, hogy a látogató Mindszenty József nyomában barangolja be a település nevezetes épületeit, várostörténeti jelentőséggel bíró színtereit, azaz a „Mindszenty-utat”, így kapva teljes képet a későbbi bíboros egykori életéről, történelmi jelentőségű tetteiről, nevét, életútjának eseményeit őrző helyszínekről.

A Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpontban egy egész szintet szánnak Mindszenty József élete és tevékenysége bemutatásának, míg egy másik szinten a kommunista diktatúrában zajló vallásüldözést ismertetik majd széleskörűen. Az intézmény lesz az első olyan hazai állandó kiállítás, amely az érsek, hercegprímás életútjának teljes keresztmetszetét és mellette a II. világháború utáni hazai egyházüldözés tematikáját teljes terjedelmében a nagyközönség elé tárja. A komplexum egyben a Mindszenty-út kiindulási pontjaként is szolgál majd, ahol az okoseszközre letölthető guide is elérhetővé válik.

A bemutatás modern és hagyományos elemeit ötvöző kiállítások mellett kávézó, helyi termékeket is árusító ajándékbolt, múzeumpedagógiai és rendezvényhelyiségek is a vendégek rendelkezésére állnak majd az épületben, valamint egy különterem, amely a vallási közösségi összejövetelek színtereként fog szolgálni.

A zöldmezős beruházás keretében épülő Mindszentyneum telkén a megelőző régészeti feltárási munkálatok során nem várt érdekesség bukkant a felszínre: két középkori téglaégető kemence maradványai kerültek elő. A településtörténeti jelentőséggel bíró leletanyagot közelről is megtekinthetővé kívánja tenni a város vezetősége, lehetőség szerint a megtalálási helyük közelében, így a kemencék a Mindszentyneum pinceszintjén állandó tárlaton lesznek láthatók.

Orbán Viktor miniszterelnök és Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármestere 2015 áprilisában írta alá azt az együttműködési megállapodást, amelynek keretében a kormány támogatja a Mindszenty József előtt tisztelgő zarándokközpont megvalósítását.

A Modern Városok Program keretében a kormány az alábbi beruházások megvalósításához járul hozzá:

• a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) megvalósítása;

• a Göcseji Múzeum felújítása;

• parkolóépítés és kapcsolódó útfejlesztések;

• a Kvártélyház homlokzaánakt felújítása;

• a Mária Magdolna plébánia épületének felújítása;

• a Mária Magdolna-plébániatemplom felújítása és új orgona beszerzése;

• a botfai Erdődy-Hüvös-kastély átalakítása, a benne lévő Mindszenty Ifjúsági Ház szálláshelyfejlesztése;

• az 1858-as volt Korona Szálló épületének felújítása;

• a Mérlegház helyreállítása;

• a volt tiszti klub felújítása;

• a Göcseji úti ravatalozó épület felújítása.

A Modern Városok Program külön kormányhatározata kiegészítő forrást biztosít a leendő Mindszentyneum mellett lévő Göcsej Múzeum megújulásához, modernizálásához, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatásból valósul meg. A tervek szerint a két intézmény közös üzemeltetéssel fog működni, az épületek közötti átjárás nem csak a kombinált jegyeknek köszönhetően, de fizikailag is biztosítva lesz.

A Modern Városok Program keretében támogatott Mindszenty-út projektelemei közül elsőként a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániaépület külső, homlokzati felújítása készült el 2018 tavaszára, a közeli Kvártélyház külső megújítását célzó beruházás idén februárban zárult.

A Mindszenty-projekt keretében tavaly novemberre megújult a botfai Erdődy–Hüvös-kastélyban működő Mindszenty Ifjúsági Ház is. A ház modern külsővel, a látogatói igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, gyönyörű természeti környezetben, változatos programkínálattal, 21 db 2-4 ágyas szobával, valamint számos kiegészítő szolgáltatással várjaa látogatókat: a diákcsoportokat, a családokat, a kirándulni vágyókat és természetesen a zarándokokat.

Forrás és látványterv: Mindszentyneum

