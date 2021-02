Előszenteltek liturgiája a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban

A pénteki alkonyati hálaadás és elcsendesedés egyúttal a hét lezárásának is szép mozzanata lehet. Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök február 19-én, nagyböjt második előszenteltek liturgiáján imádkozott együtt Nyíregyházán a belvárosi Szent Miklós-székesegyházban jelen lévő hívekkel.

„Mikor az ember igent mond a kísértésre, amikor hallgatunk a csábításra – akárcsak az első emberpár –, akkor mi magunk akarunk szabad akaratunkból a porba visszatérni, melyből vétettünk, ahelyett hogy Isten kegyelmének gazdag ajándéka lenne osztályrészünk” – magyarázta a Teremtés könyvében hallott szakaszt Maximosz hitvalló gondolatai nyomán Ignácz Gyula segédlelkész, aki prédikációjában kiemelte:

ha Ádám és Éva megtartotta volna Isten szavát, most mi is a paradicsomban lehetnénk – hangozhatna a szemrehányás feléjük, de mi magunk is mindennap elkövetjük a bűnt.”