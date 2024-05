Együtt rúgták a labdát gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok Zánkán

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és a családból kiemelt és veszélyeztetett fiatalok ügyével foglalkozó ÁGOTA Alapítvány első alkalommal rendezte meg a vér szerinti családjukat nélkülözni kénytelen gyermekek és fiatalok számára az ÁGOTA Kárpát-medencei labdarúgótornát.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára rendezett a Veszprém megyei Zánkán nagyszabású sporteseményt az ÁGOTA Közösség és együttműködő partnerei, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint az Erzsébet Alapítvány. Az ÁGOTA Kárpát-medencei labdarúgótornára 1500 olyan, a vér szerinti családját nélkülöző fiatal érkezett, akik magyarországi és határon túli nevelőszülői családokban és lakásotthonokban élnek. A rendezvény célja többek között az, hogy a Magyarországon és a határainkon túl gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok megismerkedjenek sorstársaikkal és a sport közvetítésével erőt adjanak egymásnak.

A tiszakécskei nevelőszülőknél cseperedő, 12 éves Albók Bence nagyon várta már ezt a néhány napot, hiszen tudta, hogy sok ismerősével találkozhat majd Zánkán. „Nagyon szeretem a focit, emellett annak is nagyon örülök, hogy találkozhattam testvéreimmel. A meccsek mellett azért jutott idő másra is, tetszett például a ninja warrior pálya és a trambulin, de az esti Pápai Joci-koncerten is jól éreztem magam” – mesélte a fiú.

A labdarúgótornán a három nap alatt 71 csapat 16 pályán háromszáz mérkőzést játszott. Jóni Zoltán Mátészalkán él lakásotthonban, a 16 éves fiú hátvédként erősítette csapatát. „Jó érzés itt lenni, mi egy összeszokott csapat vagyunk. Már majdnem két éve játszunk együtt, itt Csoda Csapat néven indultunk. Szerintem az edzőnk is a legjobbat hozza ki belőlünk, ezért szinte az összes meccsünket megnyertük” – mondta.

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője a torna céljáról kiemelte: fontos, hogy a fiatalok figyelmét felhívják arra, hogy közösen is lehet küzdeni, és nem feltétlenül kell hogy egyedül érezzék magukat ebben a világban. „A lényeg az, hogy együtt éljék meg sorstársaikkal ezt a küzdelmet, ugyanis egy-egy ilyen esemény felkészíti őket a jövőre. Ha itt megtapasztalják azt, hogy közösen könnyebb átjutni a nehézségeken, akkor ezt az élet más területén is alkalmazni tudják, és hazaérkeznek a társadalomba. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal karöltve mi is közösen küzdünk a vér szerinti családjukból kiemelt gyermekekért, rendkívül hálás vagyok ezért az együttműködésért Hatala Józsefnek.”

Mind az ÁGOTA Közösség, mind együttműködő partnere, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a prevenció és az élményszerzés egyik leghatékonyabb eszközeként alkalmazza a sportot számos már program mellett. A labdarúgótorna ünnepélyes megnyitóján Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke kiemelte a sport rendkívüli szerepét a fiatalok életében. „A sport közösségépítő, jellemformáló és fejleszti a fizikai erőt. A közös sportolás közben az egész szemléletünk megváltozik a világgal kapcsolatban: megtanuljuk tisztelni és segíteni egymást, közös célokért összefogni, valamint az elért eredményeknek örülni.”

A meccsek közötti szünetekben számos élményprogram várta a fiatalokat: mászófal, lövészet, szumóbirkózás és kézműves-foglalkozások. A torna érmesei mellett díjazták többek között a legjobb kapust, a gólkirályt és gólkirálynőt, és fair play díjat is osztottak. Minden résztvevő ajándékkal mehetett haza.

A torna megnyitóján jelen volt Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára; a kezdőrúgást pedig Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség korábbi elnöke végezte el.

Tavaly már szerveztek hasonló tornát, de akkor még kisebb léptékben, országos szinten.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója

Magyar Kurír