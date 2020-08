Először szerveztek hazánkban országos horvát hittantábort

Harminc gyermek érkezett Budapestről, bácskai, baranyai és Dráva-menti településekről a Pécsi Horvát Iskolaközpont kollégiumába. Házigazdáik nemcsak a városban, hanem Pécsen kívül is szerveztek számukra programokat. Szakmailag és anyagilag egyaránt támogatta a rendezvényt a Pécsi Egyházmegye: a hétfői napot a tábor résztvevői a Kőtárban töltötték, részt vettek a Legyél te is templomfestő múzeumpedagógiai programban. Kedden a máriagyűdi kegyhelyen jártak, szentmisével, templomismertetéssel telt el a délelőtt, majd a közös ebéd után a keresztutat járták be a fiatalok és a Fájdalmas Szűzanya szobránál imádkoztak.

„Hvala Bože, da ti postojiš meni! Köszönöm, Istenem, hogy vagy nekem!” – ilyen és hasonló kétnyelvű fohászokat írtak a táborozók a Gyűdi Szűzanyához, aki palástja alá veszi a rászorultakat, így a tiszta gyermekszívek kéréseit is meghallgatja. A tábor augusztus 5-én, Havas Boldogasszony megünneplésével zárult: a tábor résztvevői az Ágoston téri templomtól induló körmenethez is csatlakoztak, valamint részt vettek a horvát nyelvű ünnepi szentmisén is, amely fél 9-kor kezdődött a Havi-hegyen.

