Először szerveztek regionális ifjúsági találkozót a Pécsi Egyházmegyében

A helyszínre érkezők emelkedett hangulatáról a Betánia közösség gondoskodott dicsőítő dalokkal. A Szent Mór-iskola kórusa énekelte a Jesus Christ, You are my life című dalt. Ezt püspöki szentmise követte. Felföldi László megyéspüspök hangsúlyozta a közösség szerepét az ember életében, ezen belül is főként a családi, a baráti és a keresztény közösséget emelte ki, valamint a mai világban feledésbe merülő személyes kapcsolatok szerepére hívta fel a figyelmet.

Ezután a pécsi közösségek bemutatkozhattak a közösségi életre vágyó fiatalok számára, akik így megismerhették a Néri Szent Fülöp, a Boldog Brenner János Antióchia közösség, a Katifi, a Misszió Pécs, a Lángnyelv és a Nyolc Boldogság Közösség tagjait, misszióját. A rendezvény szüneteiben a közösségek képviselői standjuknál várták az érdeklődőket. Ezt követően Puskás Antal pálos szerzetes tett tanúságot a színpadon. Antal atya beszélt gyermekkoráról, megtéréséről és hivatástudatáról, melyeket minden résztvevő követendő példaként hallgatott. Az ezt követő ebédhez a szendvicseket és a süteményeket a Katolikus Karitász biztosította.

Délután további közösségek mutatkoztak be, köztük a Pécsi Egyházmegye ministránsreferatúrája, a Sacré Coeur nővérek, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a Ferences Egyetemista Közösség és a Betánia Közösség. Ezután Golnerits Anna tett tanúságot, aki kiemelte, hogy mekkora szerepet tölt be az életében, hogy tagja lehet egy keresztény közösségnek, továbbá azt is, hogy a Boldog Brenner János Antióchia közösségben tudta igazán elmélyíteni a hitéletét. Kiscsoportos megosztás következett: a résztvevők hat-nyolc fős csoportokban számoltak be egymásnak arról, hogyan érintették meg őket a tanúságtételek.

A tartalmas beszélgetések után a nap a Nyolc Boldogság Közösség nővérei által vezetett szentségimádással, közbenjáró imával és dicsőítéssel folytatódott. A zenei szolgálatot ezalatt is a Betánia közösség biztosította. Az Oltáriszentség kihelyezése után mindenki kapott egy darab gyurmát, amiből a nővérek tanácsára azt kellett megformáznia mindenkinek, amit a legjobban szeret önmagában. Miután ezt mindenki teljesítette, felajánlották ezt a figurát és az Oltáriszentség mellett az Úr színe elé járultunk vele.

A menny és a föld összeért, amikor a több mint száz fiatal együtt lépett az Úr felé. A dicsőítés igazán magával ragadta a fiatalokat, és aligha bánta bárki is, hogy a tervezettnél fél órával tovább tartott. Az elköszönés után a további regionális találkozók időpontjait hirdették ki. A következő találkozó Dombóváron lesz október 21-én.

A Dombóvárról érkező szervezők, Magyarfalvi Géza és Krisztina, valamint Kovács Anna és Fábián Bence átvették a találkozó jelképéül szolgáló keresztet Kovács József ifjúsági referens atyától.

Forrás és fotó: Fábián Bence, Pécsi Egyetemi Lelkészség/Pécsi Egyházmegye

