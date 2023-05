Először szólalt meg hangversenyen a veszprémi főszékesegyház megújult orgonája

A négymanuálos liturgikus- és koncertorgonába beépítették az 1908-as Rieger-sípsorokból azokat, amelyek restaurálhatóak voltak, illetve eredeti állapotban fennmaradtak és jó minőségűek, megfelelő hangzásúak. Restaurálták és felhasználták az eredeti orgonaszekrényt is, amely kiemelkedő értéket képvisel, melyhez anyagban, színben és mintázatban a bővítmények is igazodnak. Az orgona 36 tényleges regisztert tartalmaz, amelyeket úgynevezett transzmissziókkal, azaz az egyes sípsorok több regiszterben történő felhasználásával 50 regiszterre bővítettek. A hangszer egy mobil játszóasztal segítségével a főhajóból is megszólaltatható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



