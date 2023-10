Első alkalommal szerveztek Alzheimer-sétát Nagyváradon

A nagyvárad-réti református templom udvarán Kabai Kitty beosztott lelkész köszöntötte az Alzheimer-séta résztvevőit.

Dombi Andrea főszervező arra hívta fel a figyelmet, hogy a demenciás megbetegedések, ezen belül az Alzheimer-kór egyre több embert és így egyre több családot érint, hiszen évente közel tízmillió új esetet diagnosztizálnak világszerte. Egyelőre sajnos gyógyíthatatlan, az egyetlen megoldást a megelőzés jelenti, illetve ha korai stádiumban felfedezik és megfelelően kezelik.

Ezért előtérbe kerültek a betegek életkörülményeinek javítását célzó kezdeményezések, így a demenciabarát környezet kialakítása is. Ennek lényege, hogy a demenciával elő emberek megértésre találnak, hozzátartozóik és az őket gondozók pedig elfogadást és támogatást kapnak. „Egy demenciabarát városban a közösség tagjai tudják, hogy mi az a demencia, és azt meg is értik. A demenciával élő emberek a közösség részének érezhetik magukat, lehetőségük van a saját életüket kontrollálni, és a jogaik elismerésre találnak. Ennek tudatában és ezzel a céllal indult el Nagyváradon is az Alzheimer Café, amely programjaival a demenciával élők hozzátartozóit önsegítő szerveződésre biztatta – s így jutunk el az Alzheimer-sétáig. Mindenki, aki ma eljött, egy lépést tett afelé, hogy Nagyvárad is demenciabarát várossá váljon” – hangsúlyozta Dombi Andrea.

Ghitea-Szabó József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói és diakóniai előadótanácsosa Bogdán Szabolcs János püspök képviseletében arról beszélt, hogy nem szégyen elfáradni, megpihenni, másokra odafigyelni és támaszt nyújtani nekik.

Az Alzheimer-séta résztvevői a várad-réti református templomtól a római katolikus székesegyház előtti térig vonultak, ahol a Szent László- és a Lorántffy Zsuzsanna-gimnázium diákjai is csatlakoztak hozzájuk.

A székesegyház előtt Rajna József, a Caritas Catolica igazgatója beszédében ismertette, hogy a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is bekapcsolódott a Kárpát-medencét behálózó, „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű akcióba, melynek része ez a séta is.

Kádár Orsolya néptáncoktató és a Soroglya zenekar közreműködésével körtáncot jártak a jelenlévők.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök megbízásából Pálos István főesperes-kanonok áldást mondott, majd a jelenlévők a szimbolikus szándékkal kialakított reménység kertjében elhelyezték a magukkal hozott tárgyakat.

Forrás: romkat.ro



Fotó és szöveg: Ciucur-Losonczi Antonius



Magyar Kurír