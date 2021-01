Eltemették a koronavírusban elhunyt kolozsvár-szamosújvári püspököt

A temetést megelőző napon a főpásztor felravatalozott zárt koporsóját az Úrszínváltozás püspöki székesegyházban helyezték el, ahol a hívek leróhatták tiszteletüket. Az utolsó vacsorát ábrázoló domborművel díszített koporsóra ráhelyezték a püspök főpapi koronáját, elé a pásztorbotját, a főpásztor képmását és egy nyitott evangéliumos könyvet.

A temetés előtti reggel Virgil Bercea vezetésével vendég püspökök, valamint az egyházmegye papjai koncelebrálásával Szent Liturgiát mutattak be az elhunyt püspök lelki üdvéért. Aurel Percă bukaresti érsek, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentbeszédében hangsúlyozta, hogy „az elhunyt főpásztor most is jelen van köztünk, jobban, mint bármikor, így egyesítve bennünket az imádságban”. Majd a püspöki konferencia nevében részvétét nyilvánította a családnak, a jelenlévő papoknak, s nem utolsósorban Letitia nővérnek, a püspök nővérének.

A temetési szertartás a még építés alatt álló görögkatolikus katedrális előtti Timotei Cipariu téren felállított szabadtéri színpadnál folytatódott, ahová katonai díszkísérettel vonultak ki, s román nemzeti lobogóval borították be a koporsót. A -7 °C fokos hideg ellenére százával gyülekeztek a hívek – de a járványügyi előírásoknak megfelelően egymástól megfelelő távolságra –, hogy végső búcsút vegyenek a hirtelen és fiatalon elhunyt püspöktől.

A temetési szertartást Claudiu Lucian Pop, a Balázsfalvi Görögkatolikus Nagyérsekség püspöke vezette, számos görögkatolikus és római katolikus főpásztor jelenlétében. Magyarországot és a magyarországi görögkatolikusokat Kocsis Fülöp metropolita képviselte. Jelen voltak továbbá a város elöljárói és Andrei Andreicuţ Kolozsvár, Máramaros és Szilágy megye ortodox metropolitája is.

A szertartás végén Ferenc pápa üzenetét olvasták fel, aki őszinte részvétét fejezte ki az egész egyházmegyének, az egész román görögkatolikus egyháznak, apostoli áldását küldve és imádságáról biztosítva őket ebben a szomorú pillanatban, amikor hirtelen elhunyt főpásztorukra emlékeznek. Ezután következtek Lucián Muresan nagyérsek szavai, amelyet ugyancsak Claudiu püspök olvasott fel: „…Imádságban egyesülünk Urunk hű szolgájának lelke üdvéért, az Istenszülő Szűz, Szent József, az egyházmegye védőszentjének és a boldog román görögkatolikus püspököknek közbenjárását kérve, hogy fogadja kegyesen az Úr választottjának lelkét, és helyezze el a mennyei Jeruzsálem honába.”

Végül Dumitru Marius Cerghizan, az egyházmegye helynöke szólt a jelenlévőkhöz, aki többször könnyeivel küszködve, elcsukló hangon mutatta be az elhunyt főpásztor életútját. Idézett annak végrendeletéből, amelyben bocsánatot kér összes tévedéséért, bűnéért, és elbúcsúzik még élő édesapjától, testvérétől, nővérétől, a püspöktársaitól, a papoktól és a hívektől. Végezetül a helynök köszönetet mondott a jelenlévőknek, a világi és egyházi elöljáróknak, akik a hideg ellenére ilyen szép számmal jelen voltak, és osztoztak az egyházmegye, valamint a román görögkatolikus egyház gyászában. Az elhantoláson már csak a szertartást vezető püspök és a helynök vehetett részt. A hívek a következő napokban juthatnak majd a sírhoz végső tiszteletadásra.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír