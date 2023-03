Emberség a periférián – Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász a hajléktalanokért

Hajléktalanok. Nem átmeneti szállókon éjszakáznak. Ha van is még lakcímük, a feltalálási helyükön alszanak – szabad ég alatt, erdőben, parkban, buszmegállóban, hálózsákokba, rongyokba csavarva, sátorban vagy romos, elhagyatott, városszéli házban.

Ők azok, akik a leginkább ki vannak szolgáltatva a hidegnek, a magánynak. Valamiért kint rekedtek a társadalmon, a falakon kívül.

Általuk kialakított „lakterük” sokszor a zsúfolt bevásárlóközpontok vagy a tömött sorokat kiszolgáló gyorséttermek árnyékában található – a nagyváros félelmetes kontrasztjaként. Hozzájuk látogat el estéről estére a Periféria Egyesület: élelmet, meleg teát, takarót visznek ezeknek az embereknek, hogylétük iránt érdeklődnek.

Napközben 20–25 fővel vannak kapcsolatban, este 5–6 helyszínen 10–15 főt keresnek fel. A tavalyi akciójához hasonlóan a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász is elkísérte egyik körútjára az egyesület két munkatársát.

A téli ünnepek és újév elmúltával, de még húsvét előtt az adakozás háttérbe szorul az emberek életében. Ekkor van még nagyobb felelőssége a segélyszervezeteknek – mondta Oláh Tamás. Konzerveket, tisztálkodó felszerelést, téli és meleg ruházatot, hálózsákot és takarót, valamint Béres-cseppeket készítettek össze, hogy odaadják a legnehezebb sorsú embertársainknak.

Csupán néhány helyszínt látogattak meg március elején, így a szét nem osztott adományt az egyesület irodájába vitték, ahonnan az egyesület adja tovább igény szerint. Figyelnek az igényekre a perifériások és a karitászos munkatársak is, hiszen van olyan helyszín, ahol főznek a kint élők.

Korábban kályhát, bútort is tudtak vinni nekik kérésükre a Karitász munkatársai, így most is megkérdeztek, miben segíthetnek, hogyan tudnák elviselhetőbbé és élhetőbbé tenni a mindennapokat. Van, aki esőálló kabátot kért. Találkoznak ezen az estén tüdőgyulladással küzdő hajléktalannal is; s van, akit nem találnak „otthon”.

A Periféria Egyesület rendületlenül figyel ősztől tavaszig az utcán élő embertársainkra. Embertől emberig ér szolgálatuk.

Munkájukról Fodor Bélával, az egyesület szakmaivezető-helyettesével beszélgettek a Nyíregyházi Egyházmegyei sajtómunkatársai. Az erről szóló podcast hamarosan meghallgatható lesz az egyházmegye médiafelületein.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír