Emlékezzünk együtt az eucharisztikus kongresszusra! – 25 százalékos kedvezménnyel kaphatók könyveink

Az Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel;

Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán;

és a Jöjjetek és lássátok! – A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a képek tükrében című kötetek szeptember 1. és 15. között 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg könyvesboltunkban, illetve rendelhetők meg a webáruházban.







A Jöjjetek és lássátok! című fotóalbumunkhoz Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek írt ajánlást:

„Több mint egy hónap telt el az 52. Nemzetközi Eu­charisztikus Kongresszus óta, melyre ha vissza­tekintünk, elmondható, hogy minden várakozásunkat felülmúlta. A járványveszély, a különféle bizonytalanságok és változások után, a halasztás után a világeseményt óriási érdeklődéssel és lelkes részvétellel valósítottuk meg. Mindannyian meg­tapasztalhattuk, hogy Isten itt működik a világban, övé a világ, és mi is az övéi vagyunk. Az eucharisztikus kongresszus és Ferenc pápa budapesti látogatása nagy élmény és bőséges kegyelem forrása volt mindannyiunk számára. Különösen fontosnak bizonyult az események során a tömegtájékoztatási eszközök hűséges, rugalmas és hozzáértő munkája.

A Magyar Kurír és az Új Ember munkatársai kiemelkedően vették ki részüket ebből a nagy közös feladatból. Munkájukért a legnagyobb elismeré­semet fejezem ki, és hálás köszönetet mondok. Ennek a munkának az eredményeként vehetjük kézbe a Merényi Zita és Lambert Attila fotósok által készített felvételek kötetbe válogatott gyűjteményét.

E fényképek alkalmasak arra, hogy felidézzék azokat az eseményeket, melyek a kongresszus hete alatt mindannyiunk lelkét megérintették.

Egyúttal arra hívok mindenkit, hogy együtt adjunk hálát a kongresszusért azzal az imádsággal, ami a kötet végén található. Imádkozzunk egy­másért továbbra is, hogy azok a gyümölcsök, melyek a kongresszushoz kapcsolódva megszülettek, tovább éljenek!”

*

Az evangélium szabadságában éljetek! című, a Bencés Kiadó és a Magyar Kurír gondozásában megjelent kötetet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke e szavakkal ajánlotta az olvasóknak:

„Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus utáni hetekben nagyon jó érzés magyar püspökként találkozni különböző országok püspökeivel. Az elmúlt napokban éppen minden európai ország püspöki konferenciáinak elnökei találkoztak Rómában. Nem volt olyan, aki ne szólított volna meg, kifejezve örömét, hogy milyen jó volt Budapesten lenni, s aki nem volt jelen személyesen, az örömmel tudatta, hogy delegált püspöktársa nagyszerű élményekkel tért haza Magyarországról.

Mi, akik ott lehettünk az egész hetes rendezvényen vagy annak legalább néhány programján, magunk is tanúsíthatjuk, hogy az eucharisztikus kongresszus egy rendkívül szépen megrendezett, imádságos hangulatú és sok embert megszólító esemény volt.

Az egész hét bővelkedett lelki és kulturális programokban, és a szombat esti szentségi körmenet, illetve a Ferenc pápa által vezetett statio orbis szentmise rendkívül sok embert megérintett.

Akik imádkozva és énekelve végigvonultak a Kossuth térről a Hősök teréig, azoknak egészen biztosan életre szóló élményt adott ez a körmenet. Nem véletlen, hogy búcsúzásakor a Szentatya is kifejezésre juttatta abbéli örömét, hogy a szentmise a Hősök terén rendkívül bensőséges és imádságos hangulatú volt. Talán nem túlzás feltételeznünk azt sem, hogy ez az egész találkozó nemcsak a hívők és a jelenlévők számára volt megrendítő hatású, hanem még azoknak is, akik csak a televízión vagy a rádión keresztül értesültek a kongresszuson történtekről. Dicséret illeti a sajtó azon munkatársait, akik igyekeztek hitelesen és élményszerűen beszámolni az eseményekről. Biztosak lehetünk afelől, hogy az eucharisztikus kongresszus is segítette népünk és kultúránk jobb megismerését azok számára, akik még kevésbé ismertek bennünket.

Az a tény pedig, hogy a Szentatya találkozott az állami vezetőkkel, a testvéregyházak és a zsidó közösségek képviselőivel, egyértelművé tette, hogy ez a találkozó nemcsak a katolikus hívőknek szólt, hanem mindenki otthon érezhette magát benne. Így utólag különösen is sajnáljuk, hogy a világjárvány miatt külföldről sokkal kevesebben érkeztek, mint ahányan ezt eredetileg tervezték. A világhálón és a televíziós közvetítések által viszont – ezt ugyancsak a külföldi püspököktől hallottuk – igen sokan bekapcsolódtak a kongresszus programjaiba.

Az pedig fölemelően jó érzés volt, és büszkeséggel tölthetett el bennünket, hogy a magyarok ilyen nagy számban legyőzték a járványtól való félelmüket, és személyesen vettek részt a liturgikus és kulturális eseményeken, így téve tanúságot hitükről az Oltáriszentségben, valamint az Egyház és Szent Péter utóda iránti hűségükről.

Az ebben a könyvben összegyűjtött magyarországi és szlovákiai pápai beszédek a hozzájuk tartozó képekkel lehetőséget kínálnak arra, hogy a Szentatya üzenetei ne merüljenek feledésbe, és ne maradjanak »pusztába kiáltó« szavak, hanem elmélkedjünk róluk, s váltsuk gyakorlattá azokat a mindennapi életben. Miként szüleink, nagyszüleink évtizedeken át emlegették az 1938-as eucharisztikus kongresszust, mert olyan mély nyomokat hagyott a lelkükben, úgy reméljük, sokan megosztják majd születendő gyermekeikkel és unokáikkal a mostani kongresszus élményeit is.”

