Emmanuel metropolita üdvözli Leó pápa közelgő törökországi útját

Emmanuel Adamakis, aki korábban, csaknem húsz évig Franciaország metropolitája volt, a vatikáni médiának beszélt a katolikus egyházfők és a konstantinápolyi pátriárkák közötti ökumenikus kötelék jelentőségéről.

XIV. Leó pápa november 27-től 30-ig tartózkodik Törökországban, ahol Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával együtt az egykori Niceába, a mai İznikbe látogat.

Az ökumenikus patriarkátus minden évben delegációt küld Rómába Szent Péter és Szent Pál apostolok június 29-ei ünnepére, amelyet a mindenkori római pápa azzal viszonoz, hogy Szent András apostol november 30-ai ünnepére elküldi a maga küldöttségét Isztambulba.

Az idei év különleges: most maga a pápa, XIV. Leó indul útnak.

– Mit jelent az Ön számára XIV. Leó pápa küszöbön álló utazása İznikbe?

– Az Ökumenikus Patriarkátust látogatja meg voltaképpen, Őszentsége Bartholomaiosz pátriárka meghívására, hogy együtt induljanak zarándokútra a Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából. Nagy örömmel várjuk a látogatását.

A kölcsönös látogatásoknak ez a hagyománya VI. Pál pápa ideje óta áll fenn; mind ez idáig Ankarára és Isztambulra, a patriarkátusra és a katolikus közösségekre korlátozódtak a pápai küldöttség célpontjai. Ezért sem merült fel eddig Nicea mint úti cél, azonban most az 1700 éves jubileum jó alkalmat jelent erre a közös zarándoklatra.

Az ünneplésben részt vesznek más vendégek is, prímások, más keresztény egyházak testvéri küldöttségei, hiszen ez a zsinat volt az, amely a hitvallás hét cikkelyét leszögezte, melyekhez 381-ben, a második egyetemes zsinaton jött még öt cikkely. A Niceai Zsinat a hitünk és a dogma szempontjából is jelentős, különösen a hitvallás miatt, amelyen valamennyi keresztény osztozik.

– Milyen ma a kapcsolat a Katolikus Egyház és a Görög Ortodox Egyház között?

– A római egyház és a konstantinápolyi egyház között kiváló a kapcsolat. A párbeszéd folytatódik. A teológiai párbeszéd is halad előre – nem csak az Ökumenikus Patriarkátussal, de valamennyi autokefál ortodox egyházzal is.

Még mindig vannak tisztázásra váró pontok, de jelentős haladást értünk el az elmúlt évtizedek kezdeményezéseinek köszönhetően, azt követően, hogy kölcsönösen visszavonták az anatémákat, a kiközösítéseket, melyek 1054 óta voltak érvényben. Idén ünnepeljük ennek a fontos eseménynek a 60. évfordulóját is, ami mutatja, sok akadályt leküzdöttünk már. Jó úton járunk afelé, és remélem, a közeli jövőben megvalósulhat, hogy teljes kommunió lehessen nővéregyházaink között.

– Bartholomaiosz pátriárka baráti viszonyt ápolt a korábbi pápákkal: Ferenccel, XVI. Benedekkel és II. János Pál pápával. Mit mondhatunk ezekről a személyes baráti szálakról?

– Még jobban visszamehetünk az időben, VI. Pálig és Athenagorasz pátriárkáig. Az ő idejükben kezdődtek ezek a kapcsolatok, hála kettejük 1964-es jeruzsálemi találkozójának. II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápa idején ezek a – kölcsönös látogatásokban és párbeszédben realizálódó – szálak megmutatták, hogy szükség van a személyes kapcsolatokra és egymás megismerésére is ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni a dialógusban. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is folyik a párbeszéd.

– Az 1964-től 2025-ig tartó időszak, a „jeruzsálemi lelkület” után Ön szerint most „Nicea lelkületének” jön el az ideje?

– Abszolút így van. Elég azt megnézni, hogy az 1964-es jeruzsálemi találkozás, majd 1965-ben az anatémák visszavonása után is egy új korszak jött el, egy új fázis a két egyház kapcsolatában, ami azt mutatja, hogy van jövő.

Biztos, hogy még nagyon sok a munka, ugyanakkor már jobban ismerjük egymást – korábban hosszú ideig nem volt ez így.

Most belépünk egy olyan periódusba, amikor elfogadjuk egymást, jobban ismerjük már egymást, és – főképp a találkozások, kapcsolatok révén – sokkal mélyebb a kötelék köztünk, ami segít bennünket, hogy megcselekedjük Krisztus akaratát: „hogy mind egyek legyenek”.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Vatican News angol nyelvű oldala

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír