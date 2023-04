Engedjük be életünkbe azt, aki szamárháton a béke üzenetével érkezik! – Virágvasárnap Egereben

A főpásztor – a hagyományoknak megfelelően – megáldotta a barkaágakat. Az evangélium felolvasása után, a papság és a hívek énekelve vonultak a bazilikába.

A szentmisében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum gimnáziumi kamarakórusának előadásában hangzott el a passió.

Jézus Krisztus neve beragyogja az emberiség egész történelmét. Az ő nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdeti az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezzel a szent hittel és meggyőződéssel hallgattuk végig, hogy mennyi szenvedésen keresztül vezetett Jézus útja a dicsőséges húsvéti feltámadásig – fogalmazott szentbeszédében Ternyák Csaba érsek.

Jézus halálával, amely az Atyának való feltétlen engedelmességgel valósult meg, a mennyország ajtaja kitárult nekünk. Minden ígéret beteljesedett. Olyannyira, hogy az evangélium a sírok megnyílásáról és a holtak feltámadásáról is beszámol.

Egyszer mindez velünk is megtörténik. Minden azon múlik, hogy mennyire engedjük be életünkbe azt, aki szamárháton a béke üzenetével érkezik, és hogy hűségesen kitartunk-e mellette, amikor mindenki elhagyja őt. Ha pedig életünk egy szakaszában mi is hűtlenek voltunk, visszatalálunk-e hozzá? Vegyünk példát Péterről, aki tagadása után háromszor is megvallotta, hogy szereti Jézust, és a többi apostolokról, akik bűnüket megbánva életük végéig kitartottak Jézus mellett.

Nagyhét kezdődik. A bűnbánat, a szentgyónás, a nagy elhatározások ideje. Most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja. Éljünk vele! - zárta szentbeszédét Ternyák Csaba.

