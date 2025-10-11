Engesztelő szentmisén imádkoztak Juhász Tibor nyugalmazott lelkipásztor lelki üdvéért Pécsen

Juhász Tibor az oltár szolgálatában, Isten szavára figyelve élte az életét. Az Úr örök hangja, örök szeretetének békessége és öröme kísérje őt a túlvilági, örök életben. Ebben hitt, ezt hirdette, ez a közös reményünk, ezért fohászkodunk – mondta köszöntőjében Felföldi László megyéspüspök.

A szentmise homíliájában Mayer Mihály a papi szolgálat tanúságtételéről beszélt. A nyugalmazott püspök hangsúlyozta, a papok Jézus szavára hallgatva indulnak el a papi szolgálat útján, és Jézus az, aki méltónak találta őket a meghívásra, mely a szolgálatra és a szolgálatról szól, nem pedig az egyéni kiteljesedésről.

A papi szolgálat során a lelkipásztorok arra figyelnek, aki meghívta őket: Jézus Krisztusra, aki az Atya képmása itt a földön, akiről a papok tanúságot akarnak tenni. Ez a tanúságtétel egyben Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak a szolgálatát is jelenti, melyben Jézus az, aki a súlyt, a mércét mutatja mindannyiunk számára.

Végezetül a püspök egy fohászban kérte, hogy az elhunytat Isten irgalma vezesse abba az országba, ahol nincs elmúlás, majd így búcsúzott: A földi élet küszöbét átlépve a feltámadás reményében köszönünk el Tibor testvérünktől. Az örök világosság fényeskedjék neki. Ámen.

*

Juhász Tibor 1958. április 5-én született Szikszón, 1984. június 14-én szentelték pappá Pécsett. Előbb káplán, majd plébános volt Nagynyárádon, Szigetváron, Szekszárdon, Görcsönyben, Faddon, Simontornyán és Gyönkön. 2006 és 2023 között a Szegedi Fegyház és Börtön lelkészeként szolgált.

2023-ban nyugállományba vonult. Pappá szentelésének 40. jubileumi évfordulója alkalmából 2024 augusztusában köszöntötték a pécsi székesegyházban.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír