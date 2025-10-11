Engesztelő szentmisén imádkoztak Juhász Tibor nyugalmazott lelkipásztor lelki üdvéért Pécsen

Október 7-én, délben a pécsi székesegyház harangjai Juhász Tibor nyugalmazott plébánosért és börtönlelkészért szóltak, aki ez év szeptember 23-án, életének 68., áldozópapságának 42. évében hunyt el. Paptestvérek, rokonok és ismerősök imádkoztak az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért. A szentmisét Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatta be, a szentbeszédet Mayer Mihály nyugalmazott püspök mondta.

Juhász Tibor az oltár szolgálatában, Isten szavára figyelve élte az életét. Az Úr örök hangja, örök szeretetének békessége és öröme kísérje őt a túlvilági, örök életben. Ebben hitt, ezt hirdette, ez a közös reményünk, ezért fohászkodunk – mondta köszöntőjében Felföldi László megyéspüspök.

A szentmise homíliájában Mayer Mihály a papi szolgálat tanúságtételéről beszélt. A nyugalmazott püspök hangsúlyozta, a papok Jézus szavára hallgatva indulnak el a papi szolgálat útján, és Jézus az, aki méltónak találta őket a meghívásra, mely a szolgálatra és a szolgálatról szól, nem pedig az egyéni kiteljesedésről.

A papi szolgálat során a lelkipásztorok arra figyelnek, aki meghívta őket: Jézus Krisztusra, aki az Atya képmása itt a földön, akiről a papok tanúságot akarnak tenni. Ez a tanúságtétel egyben Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak a szolgálatát is jelenti, melyben Jézus az, aki a súlyt, a mércét mutatja mindannyiunk számára.

Végezetül a püspök egy fohászban kérte, hogy az elhunytat Isten irgalma vezesse abba az országba, ahol nincs elmúlás, majd így búcsúzott: A földi élet küszöbét átlépve a feltámadás reményében köszönünk el Tibor testvérünktől. Az örök világosság fényeskedjék neki. Ámen.

Juhász Tibor 1958. április 5-én született Szikszón, 1984. június 14-én szentelték pappá Pécsett. Előbb káplán, majd plébános volt Nagynyárádon, Szigetváron, Szekszárdon, Görcsönyben, Faddon, Simontornyán és Gyönkön. 2006 és 2023 között a Szegedi Fegyház és Börtön lelkészeként szolgált.

2023-ban nyugállományba vonult. Pappá szentelésének 40. jubileumi évfordulója alkalmából 2024 augusztusában köszöntötték a pécsi székesegyházban.

