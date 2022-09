Épített értékek, értékes épületek a Katolikus Rádió műsorában

Az 1879-es nagyárvíz utáni újjáépítési munkálatoknak köszönhetően nyerte el Szeged ma is látható arculatát. Az újraparcellázott telkekre a város vagyonos polgárai magán-, illetve bérpalotákat építtettek, de új közintézmények is születtek. A századforduló uralkodó stílusa a szecesszió volt, számos palota épült fel ennek megfelelően.

A Landesberg-palota építkezése 1911 nyarán kezdődött az akkori Szentgyörgy utca 10. szám alatt, és Magyar Ede tragikus halála miatt kollégája, Takács János vezetésével fejeződött be egy évvel később.

Ezek azonban pusztán a számok és adatok. Marton Árpád műsorában életre kel a ház egy gimnazista fiatalember, Hitri Egon segítségével, aki úgy döntött, hogy felkutatja annak az épületnek a történetét, amelybe beköltözött. A munkája nyomán született háztörténeti kiállítás alapja levéltári kutatás; emellett több felhívást is tett az interneten, melyre jelentkeztek egykori lakók, vagy éppen a házzal szemben dolgozó férfi úriszabó lánya. Továbbá mesélt neki az építtető dédunokája, Lányi Pál, akinek édesapja még a Landesberg-palotában született. A háztörténeti kiállítás megnyitójára egykori lakók is eljöttek, akiket szintén hallhatnak a Katolikus Rádió hallgatói az Architek-Túrában, amelyből megismerhetjük a család történetét, milyen titkokat, történeteket, viharokat éltek meg ezek a falak, és kiderül az is, hogyan zajlott az 1980-as években egy szegedi polgári palota udvarán egy disznóvágás.

