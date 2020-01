Erdélyi csillagénekesek is részt vettek a pápa újévi szentmiséjén

Ide jövünk, az Egyház szívébe merítkezni, megerősödni a hitben és táplálkozni az élő Péter, a pápa szavaiból. Tesszük ezt azért is, mert Ferenc pápa tavaly felkereste az erdélyi magyar közösséget is, és rendkívül mély volt e látogatás fogadtatása a hívek körében – emelte ki a rádióban Korom Imre atya. – Elhatároztuk, hogy egyházközségünk legfiatalabbjait elhozzuk Rómába, hogy a hitre, a szépre, a jóra, a szentre neveljük őket, mert Róma rengeteg lehetőséget kívál mind kulturális, mind a hit gyakorlása terén erre.

Tavaly a betlehemező csoport megnyerte a kezdeményezés fődíját, és ennek köszönhetően tagjai az Adriai-tengeren nyaralhattak egy hetet. A Varga-B. József, az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány elnöke által elindított projektről szólva Korom Imre atya elmondta, ez egy Kárpát-medencét átívelő pályázat, az elcsatolt területeket is magában foglalja; egy nemzetegyesítő és erősítő, valamint kereszténységünket is megerősítő hatalmas volumenű programról van szó.

A pályázat célja az is, hogy a programban már részt vevő csoportok minden évben újabb csoportokat is bevonjanak a betlehemezésbe. Ennek jegyében a székelyföldi csoport igyekszik kiterjeszteni ezt a nagyszerű kezdeményezést a szórványmagyarság felé is.

Varga-B. József román csoportokat is bevont a betlehemezésbe, és jól alakul az együttműködés. „Úgy tűnik, a betlehemi Kisded a nehezen összeegyeztethető nemzeti különbségeket is el tudja simítani” – jegyezte meg Korom Imre atya.

A betlehemesek egy csoportja a Ferenc pápától kapott áldást idén is elviszi az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe is, ahol tavaly a plenáris ülésterem protokolláris bejáratára magyar csoport írta fel a karácsonyi áldás jelét.

Idén százötven Kárpát-medencei iskola diákjai sok tízezer embert látogattak meg: óvodákat, iskolákat, idősotthonokat, kórházakat, keresztény közösségeket, templomokat, plébániákat, polgármesteri hivatalokat, közösségi házakat kerestek fel. A média közvetítésén keresztül saját régiójukban is sok százezer emberhez vitték el karácsony üzenetét. A társnemzeti és társfelekezeti összefogásban dolgozó betlehemezők saját településeiken és régiójukban szolgálják a kiengesztelődést.

A közép-európai betlehemezők teremtésvédelmi akciójuk keretében tavasszal tízezer fát ültettek el elsősorban a Kárpát-medencében (de például a román Havasalföldön is), és mindent megmozgatva a teremtett világ ajándékának felelősségteljes, hálás fogadására, megbecsülésére hívják fel az emberek, közösségek figyelmét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír