Erdő Péter bíboros megáldotta az MTSE Szent Imre-kápolnáját

Az eseményen részt vett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Sterbenz Tamás rektor és Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, hogy örömmel tett eleget a kérésnek, hogy áldja meg a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem új kápolnáját és mutasson be ott szentmisét. Ünnepnek nevezte az eseményt, mert régi idők hagyománya elevenedik fel most új színben, új arculattal. A főpásztor megjegyezte: „Ez alkalom arra is, hogy hitünk fényében elgondolkozzunk azon, mit is jelent számunkra a test, hiszen a keresztény ember azt vallja, hogy testből és lélekből állunk, de úgy, hogy ez a földi életben nem válik el egymástól. Tehát átlelkesíti a testünket az a lélek, amelyet Istentől külön ajándékba kaptunk.”

A főpásztor rámutatott: testünk sem pusztán egy biológiai lénynek a teste, hanem valami több: „Mi nem pusztán testek vagyunk, hanem nekünk van testünk. Az emberi testnek a méltósága egy olyan érték, amelyet a keresztény ember észrevesz a sport világában is.” Kiemelte:

Szent Pál apostol az üdvösség irányába való törekvésünket is egy versenyfutáshoz hasonlítja. Az embernek Isten színe előtt úgy kell viselkednie, mint egy versenyzőnek, aki el akarja érni a célt, méghozzá elsőként.

Isten célt tűzött minden ember elé: nem csupán fizikai célt, vagy egy verseny célját, hanem az élet egészének adott értelmet és célt. Ezt kell az emberiségnek keresnie és megvalósítania. A bíboros szerint

ahogy a sportoló teljes erőbedobással küzd, úgy kell nekünk ennek a nagy célnak az érdekében minden erőnket, minden képességünket felhasználnunk.

Erdő Péter hangsúlyozta: a halál után elválik az ember lelke és teste, de a keresztény ember hiszi és vallja a lélek örök életét és a test feltámadását is. „Tehát Isten az emberi testünket – amely ki van téve az elmúlásnak – annyira szereti, hogy föl akarja támasztani, hogy mi magunk a teljes emberségünknek egy magasabb és ragyogóbb szintjén éljünk örökké, ha eljutunk az örök boldogságra.

Ez az a nagy cél, aminek az útját keressük itt a földön.”

A bíboros kitért arra is, hogy halottak napja közeledtével az ember nem csupán ellátogat a szerettei sírjához, hanem megbecsüli az emlékeket is, akár egy-egy fényképet, vagy az ősök kézírását. Ezek értékhordozó kincsek is lehetnek. Megjegyezte, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is hozzátartozik népünk kincseihez: mindaz az érték és erőfeszítés, mindaz a siker és eredmény, amely akár a sport világában is létrejött, és reméljük létrejön majd ezután is – zárta beszédét Erdő Péter bíboros.

A szentmise végén Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke megköszönte a bíborosnak, hogy megáldotta a kápolnát, amelynek kialakítása sok ember számára fontos volt. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak járványügyi helyzete, háborús viszonyai szükségessé teszik azt az iránymutatást, azt a karakteres gondolkodásmódot, amely a szellemi irányítási modell kialakítását szorgalmazza. Mocsai Lajos szerint a világnézeti elbizonytalanodás a rendszerváltást követő időszakban egy új fordulatot kell hogy vegyen, mégpedig az értékorientált és értékeket megőrző irányba. Ez az élet természetes csodaként történő elfogadását jelenti – emelte ki, és hozzátette: „A mostani világunk átrendeződése mindenképpen igényli, hogy a tisztánlátás végett jelentősen több szakrális értéket tudjunk adni az új globalizálódó világunkban. A kápolna létrehozásával és a mai napi megáldással szeretnénk minden generációnak a lélekvesztésről szóló folyamatát pozitív irányba befolyásolni, a szakralitás minőségi világában megőrizni.”

Imádkozz és sportolj, hogy ép testben ép lélek lehessen!

– buzdította Mocsai Lajos beszéde végén a jelenlévőket és az egyetem hallgatóit.

A szentmise zenei hátterét Vizy Márton zeneszerző biztosította.

Forrás: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír