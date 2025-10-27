Erdő Péter rózsafüzér kilencedre hív a békéért

Hazai – 2025. október 27., hétfő | 8:47
2

Október 25-én konferenciát szervezetek Kaposváron, az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. A főpásztor ugyanazon a napon, a Plébániai Unió Kaposvár papjaival együtt, a plébánia kápolnájában rózsafüzért imádkozott a békéért és október 27-től – csatlakozva XIV. Leó felhívásához – kilencedre hív minden hívőt.

Vörös Péter, Kisiván Csaba és Antal Zsolt által közösen vezetett plébánia kápolnájában Erdő Péter bíboros az alábbi felhívást tette a rózsafüzér imádság elején:

„Október is a Szűzanya hónapja, ilyenkor az Egyház nap, mint nap elimádkozza a rózsafüzért. Kövessük Leó pápa felszólítását, aki az idén arra kért mindnyájunkat, hogy októberben és azután is mondjunk rózsafüzért a békéért. Ez az a szándék, amire a mai napon imádkozni szeretnénk. És ez az a szándék amire kérem, hogy

aki csak teheti, október 27-étől, hétfőtől kezdve, kilenc napon keresztül, imádkozzon el tized rózsafüzért, Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál titokkal, a békéért,

amire olyan nagy szükségünk van. Az igazi békéért, ami végül is Isten ajándéka.”

A rózsafüzér imádságot a Mária Rádió október 26-án közreadta.

Fotó: Plébániai Unió Kaposvár közösségi oldala

Kuzmányi István/Magyar Kurír

#béke #egyházmegyék #Erdő Péter #Szűz Mária

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató