Erdő Péter rózsafüzér kilencedre hív a békéért

Vörös Péter, Kisiván Csaba és Antal Zsolt által közösen vezetett plébánia kápolnájában Erdő Péter bíboros az alábbi felhívást tette a rózsafüzér imádság elején:

„Október is a Szűzanya hónapja, ilyenkor az Egyház nap, mint nap elimádkozza a rózsafüzért. Kövessük Leó pápa felszólítását, aki az idén arra kért mindnyájunkat, hogy októberben és azután is mondjunk rózsafüzért a békéért. Ez az a szándék, amire a mai napon imádkozni szeretnénk. És ez az a szándék amire kérem, hogy

aki csak teheti, október 27-étől, hétfőtől kezdve, kilenc napon keresztül, imádkozzon el tized rózsafüzért, Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál titokkal, a békéért,

amire olyan nagy szükségünk van. Az igazi békéért, ami végül is Isten ajándéka.”

A rózsafüzér imádságot a Mária Rádió október 26-án közreadta.

Fotó: Plébániai Unió Kaposvár közösségi oldala

Kuzmányi István/Magyar Kurír