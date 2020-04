Érettségi, érettség – szóelemzés szalézi módra

Domonkos testvér alig három éve végezte el a középiskolát, ezért még élénken él emlékezetében az érettségi. Rövid elmélkedésében kiemeli, hogy amikor azt mondjuk, hogy érettségi, akkor mindenkinek a vizsgák jutnak eszébe, a félelem, a stressz, hogy felveszik-e az egyetemre, de ahogy kicsit jobban belegondolt, rájött, hogy magyarul milyen szépen fejezzük ki az érettségi szóval azt az állapotot, amikor emberileg éretté válunk. Viszont hogy emberileg éretté váljunk, ahhoz nem elég egy vizsga, hanem egyfajta utat kell bejárni.

„Az érettséggel, az érettségivel összefügg egy lelki érettség is, ami abból áll, hogy elmélyítjük kapcsolatunkat a Jóistennel. – mutat rá Tóth Domonkos – Nem azért megyek templomba, mert erre tanítottak, vagy nem azért imádkozom, mert ezt kéri tőlem az Egyház, hanem mert én magam rájövök, hogy szükségem van az Istennel való kapcsolatra.”

Arra hívja meg az érettségire készülő fiatalokat a legifjabb magyar szalézi, hogy kezdjenek el lelkileg is éretté válni, akik pedig nem most érettségiznek, azokat arra kéri, hogy foglalják imáikba a most érettségizőket.

Forrás, fotó és videó: Szaléziak.hu

