Érezhető volt, hogy valóban Szent Péter utóda – A tavalyi pápalátogatásra emlékeztek Veszprémben

A kötetbemutatón Sebő Balázs, az MKPK Titkársága sajtóosztályának vezetője és Sümeghy Kata sajtómunkatárs is megosztotta emlékeit a pápalátogatásról. A Gizella Hotelben megtartott beszélgetést Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, a kötet felelős kiadója vezette.

Udvardy György érsek házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ferenc pápával kapcsolatban a közelmúlt eseményéről szólt: a pápa május 23-án engedélyezte a Bódi Mária Magdolna vértanúságáról szóló dekrétum kihirdetését.

Nagy örömmel, hiszen nagyon vártuk – mondta az érsek. – Többször is hozzáfogott az egyházmegye a boldoggáavatási folyamathoz, ami az ötvenes években elhalt, nem lett volna szerencsés folytatni, sőt esetlegesen veszélyeztette volna az eljárást. Később is volt egy nekilendülés, mígnem Márfi Gyula érsek újraindította az eljárást. 2017-ben, ritka dolog, de kiegészítés nélkül fogadta be a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja (ma dikasztérium) az ügyet, és most jutottunk el oda, hogy a pápa engedélyezte a dekrétum kihirdetését. Ez pedig azt jelenti, hogy a szükséges előkészületeket követően készülhetünk a boldoggá avatásra.

Udvardy György emlékeztetett rá, idén Mindszenty-évfordulót ünnepel a főegyházmegye, emlékezve arra, hogy 80 évvel ezelőtt nevezték ki Mindszenty Józsefet veszprémi püspökké. Ő volt az, aki 1945. május 28-án írásban elrendelte az akkor, mintegy két hónappal azelőtt vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna ügyének kivizsgálását, a dokumentumok begyűjtését, a tanúk kihallgatását.

Az érsek a díszkötet kapcsán elmondta, hogy a pápalátogatás szervezésében feladata volt a katekéta kiválasztása, aki köszönti a Szentatyát rövid, háromperces beszédben. A beszédet először megírta, majd többször is revideálta, hogy rövidebb és érthetőbb legyen. A pápa látogatása során megmutatkozott a köszöntések dinamikája és személyessége, amire a Szentatya is reflektált.

Tóth Tamás, a pápalátogatás általános koordinátora többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy Ferenc pápa rövid időn belül háromszor is találkozott a magyarokkal, ami igen ritka, hiszen rengeteg országból rengeteg meghívást kap. Kiemelte, a Szentatya tavaly nemcsak Budapestre érkezett, hanem hivatalosan országlátogatást tett: fizikailag ugyan minden esemény a fővárosban történt, de a szervezők megpróbálták a programokba sűrítve megismertetni, bemutatni hazánkat.

Sebő Balázs az apostoli út egyik legmegrendítőbb eseményét idézte fel, amikor Ferenc pápa meglátogatta a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonát. Úgy fogalmazott, ez egy mély, krisztusi pillanata volt a látogatásnak. Megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehetett a szervezésben, és hangsúlyozta, szinte kézzel foghatóan megtapasztalhatták a jelenlétében és a közösségnek szánt mondataiban, hogy Ferenc pápa valóban Szent Péter utóda.

Sümeghy Kata sajtómunkatárs többek között arról mesélt, hogy kenyeret sütött a Szentatyának úgy, hogy minden egyes hozzávalót más-más titkársági munkatársa hozta. A közös készület, a friss kenyér ajándékozása és annak elfogadása az egységet jelképezte.

A beszélgetésen felelevenítették a látogatás megszervezésének kulisszatitkait, a programok szép pillanatait, a Szentatya gesztusait is. A könyv, amely magyar mellett olasz nyelven is megvásárolható, még több érdekességet, beszámolót tartogat.

A Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötet megrendelhető az Új Ember online könyváruházban, illetve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig). A kiadványt Baranyai Béla gondozta; a szerkesztésben közreműködött: Ernyey Áron, Fritzné Tőkés Éva, Kuzmányi István, Sebő Balázs. A borítótervet Sümeghy Kata készítette. A kötetben található számtalan magas minőségű kép Lambert Attila, Merényi Zita, Wágner Csapó József, Turjányi Tuzson és Zuggó Zsolt munkája.

A díszkötet Veszprémben megvásárolható a Szaléziánum Könyv és Ajándékboltban (Veszprém Jutasi út 18/2) vagy a várban található Bíró – Giczey házban.

